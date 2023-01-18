Samanyolu Haber /Gündem / ABD ve Ukrayna Genelkurmay Başkanları Polonya'da bir araya geldi /18 Ocak 2023 17:15

ABD ve Ukrayna Genelkurmay Başkanları Polonya'da bir araya geldi

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ile Polonya'da bir araya geldi. Genelkurmay Başkanları Rusya’nın saldırılarının başlamasından bu yana ilk kes yüz yüze görüştü.

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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy Polonya'da bir araya geldi Zalujnıy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Milley ile Polonya'nın güneydoğusunda bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede, ABD'ye sürekli desteği ve yardımı dolayısıyla teşekkür ettiğini belirten Zalujnıy, ABD'li mevkidaşına tedarik edilmeleri durumunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin zaferini hızlandıracak acil ihtiyaçları sunduğunu ifade etti. Savaşın başından bu yana sık sık telefonla konuşan Genelkurmay Başkanları ilk kez yüz yüze görüşürken, görüşmenin gerçekleştiği yerin adı kamuoyu ile paylaşılmadı.

ABD ve Ukrayna Genelkurmay Başkanları bu hafta Brüksel'de düzenlenecek NATO toplantısında görüşecekti, Zalujnıy'ın plan değişikliği nedeniyle söz konusu toplantıya katılamayacağı ortaya çıkınca iki komutan Polonya'da bir araya geldi.
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