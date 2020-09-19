ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında tatbikat

Yunanistan ve ABD birlikleri, Türkiye sınırına yakın İskeçe Kayalar (Petrohori) Köyü civarındaki askeri bölgede tatbikat yaptı. Sözcü'de yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun Avrupa'daki (United States Army Europe) askeri güce bağlı tankçı birliğin katılımıyla, 14-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen tanklar arası tatbikat-yarış sona erdi. Tatbikat yapılan bölgenin sınıra yaklaşık 100 km olduğu belirtildi.







BATI TRAKYA'DA İLK





Batı Trakya'da ilk kez gerçekleştirilen yarış tatbikatına, Yunan Ordusu Leopard 2A6 HEL tanklarıyla katılırken, ABD'nin Avrupa'daki askeri güce bağlı tankçı birliği ise M1A2 ABRAMS tankları ile katıldı. Gerçekleştirilen tatbikatta küçük ölçekli taktik, atış tekniği ve zırhlı tankların teknik konularına odaklanan ölçülebilir objektif kriterlere sahip operasyonel prosedürler de değerlendirildi.





YETENEK YARIŞI YAPTILAR





Yarış tatbikatında, her mürettebatın becerilerinin bireysel derecelendirmesine ve özellikle de savaş mürettebatının atışlarının doğruluğuna bağlı olarak testler değerlendirildi. Tatbikat ile ilgili fotoğraflar Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlandı.