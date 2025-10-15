Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Venezuela açıklarında bir tekneyi vurdu: Can kayıpları var! /15 Ekim 2025 09:19

ABD, Venezuela açıklarında bir tekneyi vurdu: Can kayıpları var!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Venezuela açıklarında bir tekneyi vurduğunu belirterek, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ordusunun uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele kapsamında Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurduğunu belirtti.

Trump, "Savunma Bakanı, Venezuela kıyıları açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yapan, terörist örgüt olarak tanımlanmış gruba ait olan bir tekneye ölümcül bir saldırı düzenlenmesini emretti" dedi.

Donald Trump, istihbarat kaynaklarının, teknenin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını, yasa dışı uyuşturucu ticareti yapan terörist gruplarla bağlantılı olduğunu ve uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanıldığı bilinen bir rotada bulunduğunu doğruladığını aktardı.

Trump, "Saldırı uluslararası sularda gerçekleştirildi ve gemide bulunan 6 erkek saldırıda öldürüldü. ABD güçleri herhangi bir zarar görmedi" ifadelerini kullandı.
