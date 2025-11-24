ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor: Washington yönetimi hava sahasını kapattı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), bölgede “kötüleşen güvenlik durumu” ve “artan askeri faaliyetler” nedeniyle tüm uçuşlarda azami dikkat çağrısı yaptı. Bildiri, 21 Kasım 2025’ten itibaren yürürlüğe girdi ve 19 Şubat 2026’ya kadar geçerli olacak. FAA ayrıca, ABD’li operatörlerden bölgeye yapılacak uçuşlar için 72 saat önceden bildirim talep ediyor.





NOTAM’da, risklerin yalnızca transit uçuşları değil, iniş-kalkış aşamalarını ve yerdeki operasyonları da kapsadığı vurgulandı. Ayrıca, bölgede GNSS (GPS) sinyal karışıklıkları ve hava savunma sistemleri gibi tehditlerin uçuş güvenliğini etkileyebileceği belirtildi.





THY ve Uluslararası Havayolları Seferleri Durdurdu

Bu gelişmenin ardından Türk Hava Yolları (THY), İstanbul–Caracas hattındaki uçuşlarını 24–28 Kasım tarihleri arasında geçici olarak askıya aldı. İptal edilen seferler arasında TK183 (24 Kasım), TK195 (25 ve 27 Kasım) ile TK223/224 (26 ve 28 Kasım) bulunuyor. Yolcular, Bogota, Panama, Cancun veya Havana aktarmalı alternatif rotalara yönlendirilecek. Benzer şekilde Iberia, TAP, Avianca ve LATAM gibi birçok uluslararası havayolu da Venezuela uçuşlarını durdurdu.





Gerilimin Askeri Boyutu: ABD Donanması Karayipler’de

Havacılık uyarısı, bölgede artan askeri hareketlilikle paralel geldi. ABD, Karayipler’de USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemileriyle modern tarihin en büyük yığınaklarından birini yaptı. Pentagon’un “Güney Mızrağı Operasyonu” kapsamında yaklaşık 15 bin asker ve onlarca savaş uçağı bölgede konuşlandırıldı. ABD yönetimi, bu hamleyi “uyuşturucu ile mücadele” olarak tanımlasa da uzmanlar bunun Maduro yönetimine yönelik bir baskı ve olası müdahale hazırlığı olduğuna dikkat çekiyor.





Maduro’dan Sert Tepki

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, ABD’yi “insanlık tarihinin en büyük ve en yıkıcı imparatorluklarından biri” olarak nitelendirerek ülkesinin tüm tehditlere “başı dik” karşılık verdiğini açıkladı. Devlet Başkanı Nicolás Maduro ise halka sesleniş konuşmasında “barışa evet” mesajı verdi, ancak ülke genelinde hava savunma sistemlerinin hazır hale getirildiği bildirildi.