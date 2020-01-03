ABD vurdu, petrol fiyatları fırladı

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani ve Iraklı militan grubu Haşdi Şabi'nin Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesi, petrol ve altın fiyatlarında sert hareketler yaşanmasına neden oldu.







ABD'nin operasyon haberlerinin geldiği saat 05:20 sularında yüzde 4'ü bulan artışların yaşandığı petrol fiyatları, ilerleyen saatlerde bir miktar geri çekildi. Saat 08:55 itibarıyla brent petrolün varili yüzde 2.9'luk artışla 68.17 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 05:24'de 69.13 dolarla, 17 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.





Dünya'nın aktardığı habere göre, bugün yaşanan artışlarla birlikte petrol fiyatları, eylül ayındaki Saudi Aramco saldırısının ardından son 4 ayın en yüksek seviyelerini görmüş oldu.





Küresel piyasalarda spot altının onsu yaklaşık yüzde 1 artışla 1542 dolara yükseldi.





Uzmanlar, fiyatların İran’ın ne karşılık vereceğine bağlı olarak daha da artmasının muhtemel göründüğünü belirtiyor.