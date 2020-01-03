Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD vurdu, petrol fiyatları fırladı /03 Ocak 2020 10:19

ABD vurdu, petrol fiyatları fırladı

ABD'nin, İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası, jeopolitik risklerdeki artış endişesiyle petrol ve altın fiyatlarında hareketli saatler yaşanıyor. Petrol fiyatlarında artış yüzde 4'ü görürken, altın fiyatları da yükseldi.

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İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani ve Iraklı militan grubu Haşdi Şabi'nin Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesi, petrol ve altın fiyatlarında sert hareketler yaşanmasına neden oldu.

ABD'nin operasyon haberlerinin geldiği saat 05:20 sularında yüzde 4'ü bulan artışların yaşandığı petrol fiyatları, ilerleyen saatlerde bir miktar geri çekildi. Saat 08:55 itibarıyla brent petrolün varili yüzde 2.9'luk artışla 68.17 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 05:24'de 69.13 dolarla, 17 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dünya'nın aktardığı habere göre, bugün yaşanan artışlarla birlikte petrol fiyatları, eylül ayındaki Saudi Aramco saldırısının ardından son 4 ayın en yüksek seviyelerini görmüş oldu.

Küresel piyasalarda spot altının onsu yaklaşık yüzde 1 artışla 1542 dolara yükseldi. 

Uzmanlar, fiyatların İran’ın ne karşılık vereceğine bağlı olarak daha da artmasının muhtemel göründüğünü belirtiyor.
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