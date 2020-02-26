Samanyolu Haber /Gündem / ABD yalanladı: Türkiye Patriot istiyor ama göndermedik /26 Şubat 2020 10:02

ABD yalanladı: Türkiye Patriot istiyor ama göndermedik

İdlib’de son dönemde yükselen gerilimin ardından Türkiye ABD’den Patriot füzesi talep ederken ABD, Türkiye’ye Patriot füzesi gönderilmediğini açıkladı.

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Amerikan Forbes dergisinin Türkiye’nin talep ettiği Patriot füzelerinin geçen hafta Almanya’daki bir ABD üssünden İncirlik’e getirildiği iddiasıyla ilgili konuşan ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) yetkilileri, "Türkiye’ye Patriot füzesi göndermedik. Türkiye’nin, Suriye sınırına konuşlandırmak üzere Patriot talebinin olduğunu biliyoruz, fakat bu talep konusunda henüz bir karar verilmedi" dedi.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, Suriye ordusunun ocak ayından itibaren ilerleyişini arttırdığı ve M-5 Karayolu’nda kontrolü sağladığı İdlib’e Türkiye, yoğun askeri sevkıyat gerçekleştirmiş ancak bölgede hava sahasını kontrol eden Rusya’nın onay vermemesi nedeniyle buradaki birliklere hava desteği sağlanamamıştı. Türkiye’nin, Suriye ve Rus savaş uçaklarına karşı Suriye sınırına konuşlandırmak üzere ABD’den Patriot talebinde bulunduğu haberleri geçen hafta basına yansıdı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Türkiye’nin talebini teyit ederken bu konuda henüz bir karar verilmediğini açıklamıştı. 

'Üsler arası rutin uçuş'

Patriot füzelerinin Türkiye’ye getirildiği iddiası ilk olarak sosyal medyada uçuş takibi yapan hesapların ABD’nin Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nden 5 adet Boeing C-17 Globemaster tipi nakliye uçağının İncirlik Üssü’ne geldiğini paylaşmasının ardından gündeme geldi. İncirlik’e gelen Amerikan askeri nakliye uçaklarının, Türkiye’nin ABD’den talep ettiği Patriot füzelerini taşıdığı iddia edildi.

EUCOM yetkilileri, Ramstein’tan İncirlik’e uçuşlarla ilgili de "Boeing C-17’leri Patriot füzelerinin taşınması için kullanmadık. Hava araçlarımız rutin olarak Ramstein Hava Üssü’nden İncirlik’e operasyonlarımız kapsamında çeşitli nedenlerle uçuş gerçekleştiriyorlar" ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri de Türkiye’nin ABD’den talep ettiği Patriot füzelerinin İncirlik’e getirildiği iddialarını doğrulamadı. Türkiye’de halihazırda NATO görevi kapsamında toplam 6 adet bataryadan oluşan Patriot füze sistemi, İncirlik Üssü’nde konuşlu bulunuyor.
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