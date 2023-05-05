Samanyolu Haber /Teknoloji / ABD, yapay zeka yarışı riskine karşı bir dizi önlem açıkladı /05 Mayıs 2023 08:03

ABD, yapay zeka yarışı riskine karşı bir dizi önlem açıkladı

ABD yönetimi, yapay zeka yarışının risklerini azalmak için yeni adımlar atılacağını ve bu alanda faaliyet gösterecek yeni girişimcilere 140 milyon dolar fon sağlanacağını duyurdu.

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ABD yönetimi, yapay zeka yarışının risklerini azalmak için yeni adımlar atılacağını ve bu alanda faaliyet gösterecek yeni girişimcilere 140 milyon dolar fon sağlanacağını duyurdu.

Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in sektörün ön saflarında yer alan üst düzey yöneticilerle bir araya gelerek, yapay zeka yarışının risklerini görüşeceğini duyurdu.

Açıklamada, yapay zekanın zamanın en güçlü teknolojilerinden biri olduğu ancak sunduğu fırsatları değerlendirmek için önce risklerinin azaltılması gerektiği kaydedildi.

Yapay zeka alanında sorumlu AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik yeni yatırımlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, Ulusal Bilim Vakfı'nın, 7 yeni ulusal yapay zeka araştırma enstitüsü kurmak için 140 milyon dolarlık fon sağlayacağı bildirildi. Açıklamada, bu yatırımın ülke genelinde bu alandaki toplam enstitü sayısını 25'e çıkaracağı belirtildi.

Yapay zekanın kontrolsüz bir şekilde gelişmesine izin verilmesi durumunda, "dolandırıcılık riskini artırabileceği ve veri gizliliğini ihlal edebileceği endişeleri" artıyor.

"Yapay zeka haklar bildirgesi"

Harris ve üst düzey yönetim yetkililerinin, bugün yapay zeka inovasyonun ön saflarında yer alan 4 Amerikan şirketinin üst yöneticisi (CEO) ile bir araya geleceği aktarılan açıklamada, bu şirketlerin Google'ın ana kuruluşu Alphabet, Anthropic, Microsoft ve OpenAI olduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu görüşmede, riskleri ve bireylere yönelik potansiyel zararları azaltan önlemlerle sorumlu, güvenilir ve etik inovasyonu yönlendirmenin öneminin vurgulanacağı kaydedildi.


Şirketlerin, ürünlerini sunmadan önce güvenli olduğundan emin olma sorumluluğu bulunduğu aktarılan açıklamada, Biden yönetiminin yapay zeka tarafından doğan ulusal güvenlik endişelerini ele almak için de aktif olarak çalıştığı belirtildi.

Beyaz Saray, geçtiğimiz Ekim ayında "güvenli olmayan veya etkisiz sistemlerden" korunma çağrısında bulunan bir "yapay zeka haklar bildirgesi" planını yayınladı.

Bu hafta, "yapay zekanın babası" olarak tanımlanan İngiliz bilgisayar bilimcisi Dr. Geoffrey Hinton,bu teknolojinin tehlikeleri hakkında özgürce konuşabilmek için Google'dan ayrıldı.
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