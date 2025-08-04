ABD yargısı Erdoğan rejiminin muhalif avına izin vermedi













Erdoğan’dan Rusya ve Çin Taktikleri





Amerikan yargısının Erdoğan’ın sınır ötesi muhalif avını engellemesini TR724’ten Adem Yavuz Arslan duyurdu. Gazeteci Arslan’ın haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin Hizmet Hareketi’ne yönelik yeni bir hamlesi daha ABD mahkemelerinden geri döndü. New York Güney Bölge Mahkemesi federal yargıçlarından John P. Cronan, geçtiğimiz Cuma günü verdiği kararla aralarında Cevdet Türkyolu’nun da bulunduğu beş kişi hakkındaki Türkiye’nin bilgi talebini reddetti.Türkiye hükümeti, devam eden bazı yargılamalar kapsamında ABD bankalarından Cevdet Türkyolu, H.S., İ.S., M.E.K. ve F.A.’a ait tüm hesap hareketlerini istemişti. Ancak Yargıç Cronan, 32 sayfalık kararında bu talepleri reddetti ve çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Erdoğan Rejiminin Yeni Yolu: ABD MahkemeleriNew York Güney Bölge Mahkemesi’nin kararını anlamak için süreci özetlemek önemli. Zira mesele sadece Türkyolu ve diğer dört kişiyle sınırlı değil; aynı zamanda Erdoğan rejiminin muhaliflerine yönelik baskıyı uluslararası boyuta taşıma çabalarının bir örneği. 1979’da ABD ile Türkiye arasında imzalanan “Karşılıklı Adli Yardım Anlaşması” (MLAT), Türkiye’nin yurt dışındaki kişiler hakkında bilgi ve belge talep etmesine imkân sağlıyordu. Ancak ABD Adalet Bakanlığı, Türkiye’nin sunduğu taleplerin güvenilir delillerden yoksun olduğunu belirterek bu başvuruları reddetti. Böylece Türkiye’nin siyasi saiklerle yaptığı talepler yargıç önüne bile çıkamadı.Bu engeli aşmak isteyen Erdoğan hükümeti, yeni bir yöntem geliştirdi. Son yıllarda, ABD’deki bazı hukuk firmaları aracılığıyla federal mahkemelere doğrudan başvurular yaparak, Türkiye’deki ceza soruşturmalarına destek amacıyla belge ve bilgi talep edildi. Bazı mahkemeler bu talepleri reddetti, bazıları ise sınırlı ölçüde kabul etti.Türkiye’nin başvurularında dayandığı temel yasa, ABD Federal Yasası’nın 28 U.S.C. § 1782 maddesi. Bu madde, ABD dışındaki bir yargılamada taraf olanların ABD’deki kişi ve kurumlardan belge ya da tanıklık talep edebilmesini mümkün kılıyor. Ancak bu yasa geçmişte Rusya, Çin ve bazı Orta Doğu rejimleri tarafından muhalifler hakkında bilgi toplamak için suistimal edildiği için zaten ABD makamlarınca yakın takip altındaydı.Türkiye de benzer şekilde, sahte ve siyasi davalar açtıktan sonra bu yasa üzerinden ABD’den bilgi toplamaya çalıştı. Bu kapsamda Illinois ve Ohio eyaletlerinde Hizmet Hareketi’ne yakın eğitim kurumları hakkında açılan dosyalar dikkat çekti. En çarpıcı örneklerden biri, ABD’de 31 charter okul işleten “Concept Schools NFP” adlı eğitim kuruluşu hakkında açılan dava. Türkiye hükümeti bu kuruma yönelik kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi ciddi suçlamalarda bulundu ve ardından Illinois Kuzey Bölge Mahkemesi’nden JP Morgan Chase ve PNC Bank gibi kurumlardan kapsamlı mali veriler talep etti.