ABD'de yaygın takviye aşılama çalışması 20 Eylül'de başlıyor





ABD Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, belirlenen tarihten itibaren, ikinci doz aşıyı en az 8 ay önce olmuş olan Amerikalılar üçüncü doz Corona aşısı olabilecek.





Takviye aşılar, ilk dozlarda olduğu gibi öncelikli olarak sağlık çalışanları, bakım evleri çalışanları ve ileri yaştakilere uygulanacak.





Amerikalı üst düzey sağlık yetkililerinin ortak olarak bugün yayınladığı açıklamada, şu ana kadar ülkede kullanımı onaylanmış olan Corona virüsü aşılarının koruyucu özelliğinin birkaç ay içinde azaldığının gözlemlendiği, buna bağlı olarak da takviye aşı kararı alındığı belirtildi.





Açıklamanın imzacıları arasında Başkan Joe Biden’ın en üst düzey sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci’nin yanı sıra ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) başkanları da yer alıyor.





Dr. Fauci, kısa bir süre önce, üçüncü doz aşıya acil durum onayı verilmesinin öncesinde yaptığı açıklamada, “muhtemelen herkesin üçüncü doz aşıya ihtiyacı olacağını” söylemiş, Amerika’nın böylesi bir duruma da hazırlıklı olduğunu belirtmişti.





“Aşıların koruma gücü birkaç ay içinde azalıyor”





Kararın resmi olarak açıklandığı metinde, “Mevcut veriler, SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı sağlanan korumanın zaman içinde azalmaya başladığını gösteriyor. Baskın bir yapıda olan Delta varyantına da bağlı olarak korumanın azaldığını gösteren deliller görmeye başladık. Bu nedenle de, aşıyla sağlanan korumanın azami düzeye çıkarılabilmesi ve etki süresinin uzatılabilmesi çin takviye aşıya ihtiyaç olduğu sonucuna vardık” denildi.





Yetkililer ayrıca, tek doz olarak uygulanan Johnson & Johnson aşısı olanların da takviye aşı olmaları gerektiğine vurgu yaptı.





Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın geliştirdiği aşıların, bağışıklık sistemi zayıf düşen kişilerde üçüncü doz olarak uygulanmasına onay kısa bir süre önce verilmişti. Takviye aşı programının tüm Amerikalılar’ı kapsayacak bir şekilde genişletilmesi kararı ise, aşıların sağladığı korumanın özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlarda 6 ay sonra azaldığını gösteren araştırma sonuçlarının netleşmesinin ardından geldi.





Amerika’da, aşılama programının 2021 yılı Nisan ayında hızlandırılmasına ve şu ana kadar en az bir doz aşı olan yetişkinlerin oranının yüzde 70’i geçmesine rağmen, bulaşıcılık oranı oldukça yüksek olan Delta varyantı nedeniyle yeni vakalardaki artış son dönemlerde endişe meydana getiriyor.





Yeni vakalar arasında Corona virüsü aşısı olanların oranının da artması, takviye aşı programının da hızlandırılması kararıyla sonuçlandı. Uzmanlar, her ne kadar aşı oldukları halde virüse yakalananlar hastalığı hafif semptomlarla geçirse de toplum sağlığı açısından üçüncü dozun önemli olduğuna vurgu yapıyor.





İleri yaştaki kişilere ve kronik rahatsızlığı olanlara takviye Corona aşısı uygulama kararı alan diğer ülkeler arasında İsrail, Fransa ve Almanya da yer alıyor. Türkiye de bir süre önce Sinovac aşısı olanlara takviye amaçlı, üçüncü ve dördüncü doz BioNTech aşısına onay vermişti.





Yetkililer bir taraftan da aşı karşıtlarını ikna yollarını aramaya devam ederken, federal verilere göre, takviye aşı kararından önce bile üçüncü doz aşı olma çabasına giren Amerikalılar’ın sayısı 1 milyonu aşmıştı.





Temmuz ayının başlarında günlük yeni vaka ortalaması 10 binlerin altında olan Amerika’da bu rakam Ağusto ayında Delta varyantı nedeniyle 150 bini geçti.