ABD’ye Apple piyangosu: 100 milyar dolar daha yatırım yapacak

Apple, önümüzdeki 4 yıl içinde ABD’ye ek 100 milyar dolar yatırım yapacak. Böylece şirketin toplam yatırım taahhüdü 600 milyar dolara ulaşacak. Açıklama, Çarşamba günü üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi tarafından yapıldı.

Apple, Şubat ayında yaptığı açıklamada, ABD’de 500 milyar dolar harcayacağını ve 20 bin kişiyi işe alacağını bildirmişti. Başkan Trump, bu kararı kendi yönetiminin başarısı olarak sunmuştu.

Apple, bu planın “şirket tarihindeki en büyük yatırım taahhüdü” olduğunu vurgulamıştı. Silikon Vadisi merkezli teknoloji devi, yapay zeka alanındaki rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde bu yatırımı artırma kararı aldı.

Şirketin bu adımı, 2021 yılında duyurduğu 430 milyar dolarlık yatırım ve 20 bin kişilik istihdam planının üzerine eklenmiş oldu.

Başkan Trump, göreve geldiğinden beri Amerikan şirketlerini üretimlerini yurt içine taşımaya teşvik etmek için ithalata yönelik yüksek gümrük tarifeleri uygulamıştı. Apple’ın yeni yatırım kararını da bu politikaların sonucu olarak değerlendirdi.

Apple, Temmuz sonunda açıkladığı çeyrek bilançosunda 23,4 milyar dolarlık net kar elde ettiğini bildirdi. Artan ithalat maliyetlerine rağmen beklentileri aşan bu sonuçta şirketin güçlü satış performansının etkili olduğu belirtiliyor.
