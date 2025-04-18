Samanyolu Haber /Dünya / ABD Yemeni, Husiler İsrail'i vurdu /18 Nisan 2025 11:18

ABD Yemeni, Husiler İsrail'i vurdu

ABD'nin Yemen'deki Ras Isa Limanı’na düzenlediği saldırıda 38 kişinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin de yaralandığı belirtildi. Öte yandan Yemen’den fırlatılan balistik füzelerin ise İsrail'in birçok bölgesinde sirenleri harekete geçirdiği duyuruldu.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Ras Isa yakıt limanının Husilere yönelik son saldırılar kapsamında hedef alındığı kaydedildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ABD kuvvetleri, İran destekli Husilerin yakıt kaynaklarını ortadan kaldırmak ve Husileri 10 yılı aşkın süredir bölgeyi terörize etmek için kullandıkları yasadışı gelirden mahrum bırakmak için harekete geçti. Bu saldırıların amacı, kendi vatandaşlarını sömürmeye ve onlara büyük acılar yaşatmaya devam eden Husilerin ekonomik güç kaynaklarını zayıflatmaktır."

Husilere bağlı medya organlarında yer alan haberlere göre, Hudeyde şehrindeki limanı hedef alan saldırıda, sivil ve asker, hayatını kaybedenlerin sayısının 38’e yükseldiği bildirilirken, en az 102 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

HUSİLERDEN İSRAİL'E SALDIRI
Ortadoğu’daki katliamlarını sürdüren İsrail’e Yemen’den misilleme geldi. İsrail ordusu, Yemen’den fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği öne sürdü.

Saldırı nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen’den İsrail topraklarına doğru fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedildi.

İlk belirlemelere göre saldırı nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmediği öne sürüldü.

Yemen’den yapılan füze saldırısının, ABD’nin Husilerin kontrolündeki bir limanı vurmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.
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