Pentagon'dan Türkiye'ye sert uyarı





Akar ile Austin'in görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındığı kaydedildi.





Pentagon'dan üst üste ikinci uyarı





Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da Salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin planladığı kara operasyonuyla ilgili uyarıda bulunmuştu.

Görüşmeye ilişkin ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, Lloyd’un Akar’a 13 Kasım'da İstanbul'da meydana gelen saldırıda ve ardından Türkiye'nin güneyinde meydana gelen saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduğu ve ABD-Türkiye stratejik ilişkisinin önemini bir kez daha teyit ettiği kaydedil.Açıklamada, şöyle denildi: “Austin ayrıca, IŞİD'i yenmek için Suriye'de yerel ortaklarla birlikte çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit eden son hava saldırıları da dâhil olmak üzere, Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye'de tırmanan eylemlerden duyduğu endişeyi dile getirdi. Bakan Austin gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu ve Bakanlığın Türkiye'nin Suriye'de yeni bir askeri operasyon düzenlemesine güçlü karşıtlığını paylaştı.”Görüşmede Bakan Akar, Türkiye ve ABD'nin iki önemli müttefik olduğunu belirterek, "Milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında terörle mücadele operasyonlarının yapıldığını” bildirdi.Terörle mücadelede işbirliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını, bu kapsamda IŞİD ve diğer tüm terör örgütlerine karşı işbirliğine hazır olunduğunu vurgulayan Akar, operasyonlarda tek hedefin teröristler olduğunu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin asla söz konusu olmadığını dile getirdi.Ankara'nın güvenlik kaygılarını kabul etmekle birlikte "olası kara operasyonuna dair endişelerininin sürdüğünü" belirterek itidal çağrısında bulunan Ryder, "Çatışmaların devam etmesi, özellikle de bir kara harekâtı, dünyanın IŞİD'e karşı güçlükle elde ettiği kazanımları ciddi şekilde tehlikeye atıp bölgeyi de istikrarsızlaştıracaktır" demişti.Taksim'deki patlamadan YPG'yi sorumlu tutan Ankara, bu saldırıdan bir hafta sonra Suriye'deki YPG hedeflerini havadan vurmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, "en uygun olan vakitte" karadan da Suriye'nin kuzeyinin vurulacağını belirtmişti.