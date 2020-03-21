Samanyolu Haber /Gündem / ABD yönetiminde şok: Mike Pence'in Ofisinden Birine Corona Teşhisi Konuldu /21 Mart 2020 13:45

ABD yönetiminde şok: Mike Pence'in Ofisinden Birine Corona Teşhisi Konuldu

ABD'de Corona virüsü vaka sayısı 16 bine, can kaybı 216'ya yükseldi. Beyaz Saray Corona Görev Gücü'nü yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinde bir çalışana Corona virüsü teşhisi konuldu.

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinde bir çalışana Corona teşhisi konuldu. Çalışanın kimliği ve görevi açıklanmadı. Ancak Başkan Trump ya da Başkan Yardımcısı Pence'in söz konusu kişiyle yakın temasta bulunmadığı belirtildi.

Beyaz Saray Corona Görev Gücü'nün başında bulunan Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın sözcüsü Katie Miller "Başkan Trump ya da Başkan Yardımcısı Pence'in bu kişiyle yakın teması olmadı. CDC talimatları uyarınca daha ayrıntılı temas takibi yapılıyor." dedi.

Mike Pence bu hafta başında yaptığı açıklamada Corona testi yaptırmadığını belirtmiş, "Eşim ve ben semptom göstermiyoruz. Ancak ateşimiz her gün düzenli olarak ölçülüyor." demişti.

Başkan Trump'ın da geçtiğimiz hafta Corona testi sonucu negatif çıkmıştı.

Amerikan Savunma Bakanlığı'nda İki Kişide Daha Corona Virüsü Saptandı

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin sözleşmeli bir personelinde ve bakanlığın Sağlık Departmanı'nda görevli bir çalışanda Corona virüsü tespit edildiği açıklandı. Açıklamada, Sağlık Departmanı çalışanının son olarak 16 Mart tarihinde Pentagon binasına geldiği ve yaklaşık bir saat binada kaldığı belirtildi. Hava Kuvvetleri sözleşmeli personelinin de son olarak 2 Mart tarihinde Pentagon binasına geldiğinin tespit edildiği ifade edildi.

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