ABD yönetiminde şok: Mike Pence'in Ofisinden Birine Corona Teşhisi Konuldu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinde bir çalışana Corona teşhisi konuldu. Çalışanın kimliği ve görevi açıklanmadı. Ancak Başkan Trump ya da Başkan Yardımcısı Pence'in söz konusu kişiyle yakın temasta bulunmadığı belirtildi.





Beyaz Saray Corona Görev Gücü'nün başında bulunan Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın sözcüsü Katie Miller "Başkan Trump ya da Başkan Yardımcısı Pence'in bu kişiyle yakın teması olmadı. CDC talimatları uyarınca daha ayrıntılı temas takibi yapılıyor." dedi.





Mike Pence bu hafta başında yaptığı açıklamada Corona testi yaptırmadığını belirtmiş, "Eşim ve ben semptom göstermiyoruz. Ancak ateşimiz her gün düzenli olarak ölçülüyor." demişti.





Başkan Trump'ın da geçtiğimiz hafta Corona testi sonucu negatif çıkmıştı.



