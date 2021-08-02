Samanyolu Haber /Dünya / ABD yönetiminden çok konuşulacak Rusya kararı /02 Ağustos 2021 22:17

ABD yönetiminden çok konuşulacak Rusya kararı

ABD yönetiminin 24 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı aldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD yönetiminden, 3 Eylül'e kadar ülkeden gitmesi gereken 24 Rus diplomatın listesini aldıklarını belirtti.

Rusya'nın ABD Büyükelçiliği'nin Facebook hesabından yapılan paylaşıma göre Antonov, National Interest'e açıklamasında, Başkan Joe Biden'in Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilen ilişkileri geliştirmeleri gerektiği yönündeki sözlerine rağmen ABD'deki Rus diplomatların eşi görülmeyen kısıtlamalar altında çalışmak zorunda olduğunu kaydetti.

Antonov, "3 Eylül 2021 tarihine kadar ülkeyi terk etmesi beklenen 24 diplomatın listesini aldık. Neredeyse hepsi, yerine yenileri getirilmeden gidecek, çünkü Washington aniden vize prosedürlerini sıkılaştırdı" ifadesini kullandı.

ABD’nin, nedeni açıklamadan, diplomatik misyon çalışanlarının aile üyelerinin vizelerini iptal etmeye ve giriş iznin uzatılmasını geciktirmeye başladığını söyleyen Antonov, "Bunun sonucu yaklaşık 60 meslektaşım, aile üyeleriyle birlikte 130 kişi, ani insani durumlarda bile ülkelerine geri dönemiyor" diye ekledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD yönetiminden çok konuşulacak Rusya kararı Sonraki Haber >>

Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlarda TRT ekibine tepki

Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlarda TRT ekibine tepki

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Van'da yine sel

Van'da yine sel

Yangınzedeye de çay fırlattı

Yangınzedeye de çay fırlattı

Eski askeri öğrenciler AİHM kapısında eylem yaptı

Eski askeri öğrenciler AİHM kapısında eylem yaptı

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Bamteli sohbetleri başladı

Bamteli sohbetleri başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:35:15