ABD yüksek mahkemesi Halkbank kararını verdi

ABD Anayasa Mahkemesi, İran yaptırımlarını delme suçlamasıyla açılan davada Halkbank’a cezai dokunulmazlık için duruşma hakkı tanıdı.







Bu haber üzerine Borsa İstanbul’da bankacılık hisselerinde yükseliş yüzde 9’u aştı. Halkbank ve Vakıfbank hisseleri de yaklaşık yüzde 10’luk yükselişle tavan oldu.







Yüksek mahkeme, Halkbank’ın kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve İran’ın ekonomik yaptırımlardan kaçınmasına yardım etme suçlamalarına karşı dokunulmaz başvurusuyla ilgili duruşma talebini kabul etti.