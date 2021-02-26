Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Yunanistan'a 9 milyon dolarlık askeri yardım /26 Şubat 2021 21:26

ABD, Yunanistan'a 9 milyon dolarlık askeri yardım

ABD’nin Atina Büyükelçiliği’nin Savunma İşbirliği Ofisi, Yunanistan Özel Kuvvetleri’ne 9 milyon dolar değerinde askeri yardım yapıldığını açıkladı. Açıklama Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı ve ABD Atina Büyükelçiliği'nin sosyal medyasından fotoğraflarla duyuruldu.

SHABER3.COM

ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nin Savunma İşbirliği Ofisi, Yunanistan Özel Kuvvetleri'ne 9 milyon dolar değerinde askeri yardım yaptı.

BÜYÜKELÇİ TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞTI

ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ve savunmadaki işbirliğinin genişletilmesi hedefiyle böyle bir adım atıldığını ifade etti.

OPERASYONEL SİLAHLAR TESLİM EDİLDİ

Yapılan yardımın ağırlıklı olarak Yunanistan Özel Kuvvetlerin gece termal görüş sistemi, operasyon sırasında personelin haberleşmede kullanacağı telsiz haberleşme sistemi gibi malzemeleri içeriyor. Malzemeler Atina'daki levazım birliği tarafından teslim alındı ve depolara teslim edildi.

Öte yandan, Yunanistan ve ABD'nin Nisan ayında yaklaşık 1,5 ay sürecek ve binlerce askerin katılacağı Batı Trakya tatbikatı öncesinde Dedeağaç'ta hareketlilik arttı. Nisan ayında başlayacak ve 150 saldırı helikopteri ile 1800 askeri aracın kullanılacağı Batı Trakya’daki tatbikat öncesinde ABD kuvvetlerinin bölgeye asker ve askeri araçları yığmaya devam ettiği belirtildi.

ABD VE YUNAN KOMUTANLAR BİR ARAYA GELDİ

Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ve Afrika bölgelerindeki askeri Kuvvetler Komutanlığı (USAREUR) Komutanı Tümgeneral Christopher Mohan dün akşam saatlerinde  Dedeağaç'a geldi. Dedeağaç (Aleksandrupolis) ilindeki  Liman Müdürlüğü'ne giden Tümgeneral Christopher Mohan, Liman Müdürü Kostantinos Hacimihail ile görüştü. Görüşmeye 12. Mekanize Piyade Tümeni Komutanı Tümgeneral Hristos Bufis de katıldı.

TATBİKATTA KULLANILACAK ASKERİ ARAÇLARDA İNCELEMELERDE BULUNDU

ABD askeri kuvvetlerinin Dedeağaç'ta konuşlanması, askeri araçların sevkiyatı ve benzeri hizmetlerin 12. Mekanize Piyade Tümeni sorumluluğunda gerçekleştirildiği açıklandı.

Tümgeneral Christopher Mohan buradaki toplantının ardından Limana giderek, NATO'nun “Poseidon Trident 2021” tatbikatında kullanılacak mühimmatların yanısıra, çok sayıda konteyner, araç ve helikopterlerin boşaltıldığı Dedeağaç limanının yeni ticari terminalinde incelemelerde bulundu, indirme çalışmalarını yakından izledi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD, Yunanistan'a 9 milyon dolarlık askeri yardım Sonraki Haber >>

Gençler biraz yavaş

Gençler biraz yavaş

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı

İstanbul'un efsanevi 1929 kışı

İstanbul'un efsanevi 1929 kışı

Rusların Kuzey Kore’den dönüş anları gündem oldu

Rusların Kuzey Kore’den dönüş anları gündem oldu

'En büyük zararı insanlardan gördük'

'En büyük zararı insanlardan gördük'

Su altında nefes kesen dakikalar

Su altında nefes kesen dakikalar

Gelecek Partisi: Burası çok önemli!

Gelecek Partisi: Burası çok önemli!

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:24:48