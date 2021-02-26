ABD, Yunanistan'a 9 milyon dolarlık askeri yardım

ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nin Savunma İşbirliği Ofisi, Yunanistan Özel Kuvvetleri'ne 9 milyon dolar değerinde askeri yardım yaptı.







BÜYÜKELÇİ TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞTI





ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ve savunmadaki işbirliğinin genişletilmesi hedefiyle böyle bir adım atıldığını ifade etti.





OPERASYONEL SİLAHLAR TESLİM EDİLDİ





Yapılan yardımın ağırlıklı olarak Yunanistan Özel Kuvvetlerin gece termal görüş sistemi, operasyon sırasında personelin haberleşmede kullanacağı telsiz haberleşme sistemi gibi malzemeleri içeriyor. Malzemeler Atina'daki levazım birliği tarafından teslim alındı ve depolara teslim edildi.





Öte yandan, Yunanistan ve ABD'nin Nisan ayında yaklaşık 1,5 ay sürecek ve binlerce askerin katılacağı Batı Trakya tatbikatı öncesinde Dedeağaç'ta hareketlilik arttı. Nisan ayında başlayacak ve 150 saldırı helikopteri ile 1800 askeri aracın kullanılacağı Batı Trakya’daki tatbikat öncesinde ABD kuvvetlerinin bölgeye asker ve askeri araçları yığmaya devam ettiği belirtildi.





ABD VE YUNAN KOMUTANLAR BİR ARAYA GELDİ





Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ve Afrika bölgelerindeki askeri Kuvvetler Komutanlığı (USAREUR) Komutanı Tümgeneral Christopher Mohan dün akşam saatlerinde Dedeağaç'a geldi. Dedeağaç (Aleksandrupolis) ilindeki Liman Müdürlüğü'ne giden Tümgeneral Christopher Mohan, Liman Müdürü Kostantinos Hacimihail ile görüştü. Görüşmeye 12. Mekanize Piyade Tümeni Komutanı Tümgeneral Hristos Bufis de katıldı.





TATBİKATTA KULLANILACAK ASKERİ ARAÇLARDA İNCELEMELERDE BULUNDU





ABD askeri kuvvetlerinin Dedeağaç'ta konuşlanması, askeri araçların sevkiyatı ve benzeri hizmetlerin 12. Mekanize Piyade Tümeni sorumluluğunda gerçekleştirildiği açıklandı.





Tümgeneral Christopher Mohan buradaki toplantının ardından Limana giderek, NATO'nun “Poseidon Trident 2021” tatbikatında kullanılacak mühimmatların yanısıra, çok sayıda konteyner, araç ve helikopterlerin boşaltıldığı Dedeağaç limanının yeni ticari terminalinde incelemelerde bulundu, indirme çalışmalarını yakından izledi.



