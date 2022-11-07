ABD, Zelenski'ye Rusya ile müzakere mi 'tavsiye' ediyor?

Zelenski: Rusya büyük kayıplar veriyor

DW'ningöre, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) önde gelen gazetelerinden Washington Post, Amerikan yönetiminin perde arkasında Kiev'e, Rusya ile müzakere masasına oturma konusunda daha açık olma tavsiyesinde bulunduğunu iddia etti. Gazete, ABD'nin bu tavrıyla Ukrayna'yı müzakerelere zorlamak istemediğini, asıl amacın dış ülkelerden desteğin devam etmesi için böyle bir görüntü verilmesi olduğunu öne sürdü.Bu arada Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna'ya olası bir ateşkes için müzakerelere başlaması yönünde baskı yapılamayacağını ifade etti. Alman kamu televizyonu ARD'ye röportaj veren Steinmeier, "Bu müzakereleri ne zaman yapmak istediğine ve bunun ne zaman umut verici olacağına Ukrayna karar vermeli" dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Donetsk bölgesine yönelik aralıksız saldırıları esnasında büyük kayıplar verdiğini dile getirdi. Günlük video mesajında cephedeki duruma dair bilgiler paylaşan Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna altyapısına yeni saldırılarda bulunmak için hazırlandığını ve bu kitlesel saldırılar için birliklerini mobilize ettiğini aktardı.Ukrayna ordusu ise Rusya'yı, Dinyeper Nehri'nin Herson bölgesinden geçen kısmındaki sivil gemileri vurmakla suçladı. Ukrayna Genelkurmayı'ndan bir sözcü, vurulan ve tahrip olan gemilerden sızan yakıtın nehir suyuna karıştığını, ayrıca Rus askerlerinin bu gemilerdeki motorları ve diğer araç gereçleri gasp ettiğini öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu ithamlar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.Uzmanlar, devam eden çatışmalar neticesinde Ukrayna ordusunun Herson bölgesine yeniden hakim olması durumunda, bunun Rus ordusu için önemli bir mağlubiyet olacağını belirtiyor. Bölgeye daha önce Moskova tarafından atanan Rus memurlar, Rus askerlerinin büyük olasılıkla Dinyeper Nehri'nin batı yakasından çekileceğini duyurmuştu.