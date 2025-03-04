Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Zelensky’den özür ve madencilik anlaşmasını imzalamasını bekliyor /04 Mart 2025 13:15

ABD, Zelensky’den özür ve madencilik anlaşmasını imzalamasını bekliyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ABD Başkanı Donald Trump ile müzakerelerin yeniden başlaması için Ukrayna liderinin belirli şartları yerine getirmesi gerektiğini açıkladı.

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

Fox News’e konuşan Waltz, Zelenskiy’in Trump ile 28 Şubat’ta yaşadığı tartışma için özür dilemesi, ABD ile madencilik anlaşmasını imzalaması ve barış müzakerelerine katılmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi. Zelenskiy’in pişman olduğunu duymalıyız, madencilik anlaşmasını imzalamaya hazır olmalı ve barış görüşmelerine katılmalı. Bu çok büyük bir talep değil”, diyen Waltz, ABD’nin Ukrayna’ya önemli derecede destek verdiğini ancak savaşın süresiz devam edemeyeceğini vurguladı.

Waltz, Ukrayna krizinde zamanın Zelenskiy’in aleyhine işlediğini belirterek, “Amerikan halkının sabrı sınırsız değil, bütçeleri de sonsuz değil. Aynı şekilde mühimmat depolarımız da tükenmez değil” ifadelerini kullandı. ABD’li yetkili, Ukrayna’yı desteklemeye devam etmek isteyen bazı Batılı liderlerin, savaşı Birinci Dünya Savaşı tarzında sürdürmek istediklerini ve bu yaklaşımın sadece insan kaybına ve ekonomik yıpranmaya yol açtığını savundu.

ABD ve Ukrayna arasında imzalanması beklenen madencilik anlaşmasının başarısız olmasının da Zelenskiy’in ülkesine zarar verdiğini söyleyen Waltz, “Bu anlaşma, Kiev ile Washington’u bir nesil boyunca ekonomik olarak birleştirebilirdi” dedi.

Barışla gel, para verelim!

ABD Ticaret Bakanı Howard Latnik ise Washington’un Ukrayna’ya finansal desteği durduracağını ve Başkan Volodimir Zelenskiy’in barış görüşmelerine hazır olduğunu göstermediği sürece Kiev’e yeni fon aktarılmayacağını açıkladı.

Fox News tarafından aktarılan açıklamalarda Latnik, “Zelenskiy’in, kendisini finanse eden ABD’den doğrudan duyması gerekiyordu: ‘Biz sana para vermeyiz, ta ki barışla gelene kadar’” dedi.
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