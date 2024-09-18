Samanyolu Haber /Gündem / ABD ziyareti öncesi Erdoğan ve Şimşek'ten sürpriz zirve /18 Eylül 2024 16:39

ABD ziyareti öncesi Erdoğan ve Şimşek'ten sürpriz zirve

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu akşam görüşme yapması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu akşam 18.00'de Beştepe'de görüşme yapması bekleniyor.

Hazine kaynakları görüşmenin rutin bir görüşme olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Güvenlik Kurulu kapsamında New York'a gerçekleştireceği gezide Fortune 100 listesinde yer alan 20 şirketin yöneticileriyle görüşmesi bekleniyordu. Görüşmenin bu ziyaretten önce olması dikkat çekti.

ŞİMŞEK DOSYAYLA GİDECEK

ABD ziyareti öncesi gerçekleştirilecek toplantıya Mehmet Şimşek'in ekonomideki hedeflerin geldiği aşamaları gösteren bir dosya ile katılması bekleniyor.

Şimşek'in bu dosyadaki rakamlarla Erdoğan'a bir perspektif çizeceği belirtiliyor.

Erdoğan'ın ise New York'ta iş dünyasıyla bir araya gelmeden önce Şimşek'in çizdiği çerçeve üzerinden görüşme dizisine hazırlanması bekleniyor.
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