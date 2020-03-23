Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de 100 milyon insan karantina koşullarında yaşıyor /23 Mart 2020 13:04

ABD'de 100 milyon insan karantina koşullarında yaşıyor

ABD’nin Ohio ve Louisiana eyaletleri, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına evde kalmayı emreden 6 ve 7. eyaletler oldu. Ohio’da 11.5 milyon, Louisiana’da da 4.5 milyon kişi yaşıyor.

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ABD'de karantina altına alınan eyaletlerin sakinleri eskisi gibi mağazaları, eczaneleri, doktorları ziyaret edebilecek, restoranlardan yemek alabilecek, hasta yakınlarını ziyaret edebilecek, gezebilecek, bisiklet sürebilecek ve genel olarak diğer insanlara yaklaşık 2 metrelik mesafeyi korumaları şartıyla doğaya çıkabilecek.

Vatandaşların işe gitmemeleri, acil ihtiyaç olmadan dostlarını ve akrabalarını ziyaret etmemeleri, bazı istisnalar dışında hastaneleri ve huzurevlerini ziyaret gerekiyor.

Daha önce New York, Kaliforniya, Illinois, Connecticut ve New Jersey eyaletleri de benzer tedbirler ilan etmişti.

Böylece ABD nüfusunun yaklaşık üçte biri, yani yaklaşık 100 milyon kişi karantinada bulunuyor.

Epideminin merkez üsleri olarak New York ve Kaliforniya eyaletleri kalıyor. Sadece New York eyaletinde son 24 saatte yeni vaka sayısı yaklaşık 5 bin olarak gerçekleşti.
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