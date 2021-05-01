"ABD'de 100 milyon kişi Covid-19'a karşı tamamen aşılandı"

Beyaz Saray Covid-19 Koordinatörü Jeff Zients, ABD'de Koronavirüs'e (Covid-19) karşı 100 milyon kişinin tamamen aşılandığını belirterek, "100 milyon ABD'li, uzun ve zor bir yılın ardından Covid-19'a karşı korunduklarını bilerek iç rahatlığı ve ferahlık hissine sahip" dedi.





Ülkede devam eden salgın sürecinde Covid-19'a karşı tamamen aşılanan kişilerin rahatladığını belirten Zients, "100 milyon ABD'li, uzun ve zor bir yılın ardından Covid-19'a karşı korunduklarını bilerek iç rahatlığı ve ferahlık hissine sahip. Aşı olma kararlarının sadece kendilerini değil, aynı zamanda ailelerini, arkadaşlarını ve çevrelerindeki toplumlarını da koruduğunu biliyorlar" ifadelerini kullandı.





ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yeni maske kararına değinerek, tam aşılanan kişilerin artık dışarı çıkmanın tadını çıkarabileceğini belirten Zients, "Tamamen aşılananlar, bu hafta yayınlanan yeni CDC yönlendirmelerine göre, maske takmadan aileleriyle parka gitmenin, dışarıda arkadaşlarıyla yemek yemenin, sosyalleşmenin ve daha birçok açık hava etkinliğinin tadını çıkarabilecek" dedi.