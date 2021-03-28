Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de 140 milyon doz aşı yapıldı /28 Mart 2021 13:49

ABD'de 140 milyon doz aşı yapıldı

ABD korona virüse karşı aşılama çalışmalarında arayı açmaya devam ediyor. Güncel verilere göre ABD, 140 milyon doz aşı yaptı.

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Corona virüsüne karşı aşılama çalışmalarında vites düşürmeyen ABD’de en az 140 milyon doz aşının yapıldığı açıklandı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) 27 Mart’ta açıkladığı verilere göre dağıtılan aşı dozu sayısı da 180 milyon 600 bini geçti.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre CDC açıklamasında 91 milyon 700 binden fazla kişinin en az bir doz aşı olduğunu, 50 milyondan fazla kişinin tamamen aşılandığı kaydedildi.

CDC’nin son güncellemesine göre Dağıtılan aşıların 90 milyondan fazlası Pfizer/BionTech, 85 milyondan fazlası ise Moderna’nın aşıları. Dağıtılan Johnson and Johnsson aşısının sayısı ise 5 milyona yaklaşıyor.Firma bu ay sonuna kadar 20 milyon doz aşı tedarik edeceği sözünü vermişti.
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