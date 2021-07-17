Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de 20 yıl sonra ilk kez maymun çiçeği hastalığı görüldü /17 Temmuz 2021 14:46

ABD'de 20 yıl sonra ilk kez maymun çiçeği hastalığı görüldü

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Nijerya’dan Dallas’a giden ABD'li bir yolcuda maymun çiçeği virüsünün (monkeypox) tespit edildiğini ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

SHABER3.COM

9 Temmuz tarihinde Nijerya’dan Dallas Havalimanı’na uçak bir ABD vatandaşında maymun çiçeği virüsünün (monkeypox) tespit edildiği açıklandı.

Sözcü'nün aktardığına göre, Dallas Bölge Hakimi Clay Jenkins, yaptığı açıklamada “Bir alarm durumu yok ve genel bir tehdit beklemiyoruz” ifadesini kullandı.

Yetkililer, koronavirüs salgını yüzünden yolcuların uçakta maske takması nedeniyle söz konusu virüsün yayılma riskinin düşük olduğunu ifade etti.

İlk olarak 1950’lerde laboratuvar ortamındaki maymunlarda tespit edilen, solunum yoluyla bulaşan ve insandan insana geçebilen maymun çiçeği virüsü, yaklaşık 20 yıldır ABD’de görülmüyordu.

7 ila 14 gün arasında semptom geliştiren virüsün belirtileri arasında yorgunluk, baş ağrısı, yüksek ateş ve kas ağrıları bulunuyor. 2003 yılında kontrol altına alınan virüsün özel bir tedavisi ve aşısı bulunmuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de 20 yıl sonra ilk kez maymun çiçeği hastalığı... Sonraki Haber >>

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

Almanya'da büyük sel felaketi

Almanya'da büyük sel felaketi

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Koca Yürekli adam: Mehmet Ali Şengül

Koca Yürekli adam: Mehmet Ali Şengül

ORKOZ... Bu bir başlangıç...

ORKOZ... Bu bir başlangıç...

Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurladık

Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurladık

'Gözüm arkada kalmayacak'

'Gözüm arkada kalmayacak'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:54:26