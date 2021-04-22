ABD'de 200 milyon doz aşı hedefine planlanılandan önce varılıyor

ABD Başkanı Joe Biden, görevindeki ilk 100 günü için koyduğu 200 milyon doz yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı hedefine beklenenden önce, bu hafta içinde ulaşmış olacaklarını açıkladı.





Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, ülkedeki Covid-19 salgınındaki ve aşı çalışmalarındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göreve gelmeden önce görevindeki ilk 100 gününde 100 milyon doz aşı sözü verdiğini anımsatan Biden, "Birçok kişi bunun yapılamayacağını söyledi. Ancak bu hedefe 58. günümüzde ulaştık" dedi.





Daha sonra ilk 100 günde aşı hedeflerini 200 milyon doza güncellediklerini belirten Biden, bunu da beklenenden önce gerçekleştirerek bu hafta içinde bu hedefe ulaşmış olacaklarını kaydetti.





Aşıların 10 binlerce kişinin hayatını kurtardığını vurgulayan Biden, "Yönetimimin Amerikalıları aşılamak için gösterdiği çabadan gururluyum. Ancak daha da ziyade, Amerikan halkının gösterdiği çabadan gurur duyuyorum" dedi.





Biden, Covid-19 aşısının diğer ülkelerle paylaşımı noktasındaki planlarının sorulması üzerine, "Yaklaşık 1,5 saat önce Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştüm. Onlara biraz aşı yardımı yaptık, biraz daha yapacağız. Orta Amerika'da da yardım edebileceğimiz ülkeler olduğuna inanıyorum. Ancak bu bir süreç gerektiriyor" diye konuştu.