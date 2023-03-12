Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de 2008'den sonra en büyük banka iflası: Fed pazartesi günü toplanıyor /12 Mart 2023 14:00

ABD'de 2008'den sonra en büyük banka iflası: Fed pazartesi günü toplanıyor

Piyasada gözler bir kez daha ABD Merkez Bankası tarafından yapılacak faiz toplantısına çevrildi.

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Reuters'taki habere göre Fed tarafından yapılan açıklamada toplantıda öncelikle iskonto faiz oranlarının tartışılacağı belirtildi. 

Açıklamada, iflas eden ülkenin en büyük 16'ncı bankası, teknoloji girişimleri odaklı Silicon Valley Bank (SVB)'ın toplantının gündem maddeleri arasında olup olmadığı yönünde detay paylaşılmadı.

SVB'nin iflası, 2008 sonrası dönemde ABD'deki en büyük bankacılık iflası olarak kayıtlara geçmişti.

SVB'YE DAİR DETAYLAR
ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'ndan (FDIC), yapılan açıklamada, SVB'ye Kaliforniya Finansal Koruma ve Inovasyon Departmanı tarafından sigortalı mevduatları korumak için kayyum atandığı aktarıldı.

Açıklamada, FDIC'nin sigortalı mevduat sahiplerini korumak için Santa Clara Mevduat Sigortası Ulusal Bankasını (DINB) kurduğu ve SVB'nin tüm sigortalı mevduatlarının buraya aktarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, tüm sigortalı mevduat sahiplerinin en geç 13 Mart'ta mevduatlarına tam erişime sahip olacağı belirtilerek bankanın varlıkları satılırken sigortasız mevduat sahiplerine gelecekte temettü ödemeleri yapılabileceği aktarıldı.

TOPLAM VARLIKLARI 209 MİLYAR DOLAR
SVB'nin Kaliforniya ve Massachusetts'te 17 şubesi olduğu belirtilen açıklamada, bankanın ana ofisi ve tüm şubelerinin 13 Mart'ta düzenleyicinin kontrolü altında yeniden açılacağı kaydedildi.

Açıklamada, DINB'nin SVB'nin normal çalışma saatlerini sürdüreceği, bankacılık faaliyetlerinin yeniden başlayacağı bildirildi.

FDIC'nin açıklamasında, 31 Aralık 2022 itibarıyla SVB'nin toplam varlıklarının yaklaşık 209 milyar dolar ve toplam mevduatının yaklaşık 175,4 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Açıklamada, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedildi.

2008'DEN SONRA EN BÜYÜK BANKA İFLASI
SVB Financial Group'a bağlı bankanın, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı perşembe günü yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.

SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.

1983'te kurulan SVB, teknoloji endüstrisi bankacılığında uzmanlaşmış ve genellikle startuplara krediler veriyordu. Banka aynı zamanda startupların halka arzlarına da yardımcı oluyordu.
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