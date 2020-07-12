Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de 2019'un en çok kazanan CEO'ları belli oldu: Listede sürpriz yok /12 Temmuz 2020 09:49

ABD'de 2019'un en çok kazanan CEO'ları belli oldu: Listede sürpriz yok

ABD'nin en çok kazanan şirket yöneticileri belli oldu. Bloomberg’in 2019 yılında en çok kazanan CEO’ları sıraladığı listesinde zirvede Elon Musk yer alırken, onu Tim Cook takip etti.

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2019 yılının maaş indeksinde geçen yılın en çok kazanan CEO’ları belli oldu. Listede en yakın rakibini neredeyse dörde katlayan Elon Musk yer aldı. Onu Apple CEO’su Tim Cook ve Charter Communications CEO’su Tom Rutledge takip etti.

Tesla hakkındaki açıklamaları ve SpaceX çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen Musk, 2019 yılında tam 595,3 milyon dolar ödeme aldı. Cook’un kazancı ise 133,7 milyon doları buldu. Rutledge ise 117 milyon dolara yakın bir kazanç elde etti.


TİM COOK SADECE MAAŞ ALMIYOR

Öte yandan Tim Cook yalnızca maaş almıyor. Apple CEO’su ayrıca çeşitli hisse opsiyonlarından ve bonuslardan da faydalanıyor. Bloomberg bu ek gelirleri genel maaş hesaplamalarına dahil etmediği için Cook ile Musk arasındaki fark bu kadar büyük çıkıyor.

Listenin ilk 10 sırasında yer alan isimler ise şöyle oldu:

Elon Musk (Tesla Inc)

Tim Cook (Apple)

Tom Rutledge (Charter Communications)

Joseph Ianniello (ViacomCBS)

Sumit Singh (Chewy)

Jonathan Gray (Blackstone Group)

Robert Swan (Intel)

Sundar Pichai (Alphabet)

Satya Nadella (Microsoft)

Douglas Ingram (Sarepta Therapeutics)
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