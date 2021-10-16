Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de 2024 seçimlerinin favorisi belli oldu /16 Ekim 2021 18:31

ABD'de 2024 seçimlerinin favorisi belli oldu

Joe Biden ülkenin iç gündemiyle ilgili zorluklarla karşı karşıyayken eski ABD Başkanı'nın gerisinde kaldı ve Donald Trump, 2024'te seçimleri için favori gösterilen aday oldu.Bahis oranlarına göre Trump, 2024'teki Cumhuriyetçi Parti adaylık yarışında önde olsa da seçim zaferi için tek geçilecek isim değildi.

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Bununla birlikte Betfair Exchange'in son oranlarına göre Trump'ın 2024'te kazanmasına verilen oran şu anda 4,8. Öte yandan Biden'ın oranı, başkanlık eşleşmesinde kendi Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in gerisine düştükten sonra 5,1 oldu.

Ne Trump ne de Biden, 2024 için adaylıklarını resmi olarak ilan etti fakat görevdeki bir başkanın Beyaz Saray için ikinci kez yarışmaması alışılmadık bir durum. Harris'in, patronunun yerine yarışacağına dair spekülasyonlar da var.

Söz konusu durum, her iki adam da 70'lerinde olmasına rağmen geçerli. Üstelik Biden, 2025'teki Yemin Töreni'nden önce 80'li yaşlarında (82 yaşına girecek) olacak.

Aynı tarihte Trump 78 yaşında olacak; Biden'ın bu ocak ayındaki yaşından neredeyse yarım yaş daha büyük. Başkan Yardımcısı Harris 60 yaşında olacak; Eski Başkan Harry Truman'ın 1945'te göreve başladığındaki yaşına yakın bir yaş.

Buna karşılık, Barack Obama 2009'da göreve başladığında 47 yaşındaydı ve şimdiye kadarki en genç ABD başkanları arasındaydı.Geçen cumartesi Iowa'daki bir mitingde konuşan Trump, bir kez daha 2024'te yeniden aday olacağına işaret etti ve Demokratların 2020 yarışında "hile yapmak ve seçimi ayarlamak için Covid'i kullandığına" dair yanlış iddialarda bulundu.

2020 seçim mağlubiyetine dair sözümona "Büyük Yalan", Biden'ın ocakta göreve başlamasından ve Trump'ın yarışı adil bir şekilde kaybetmesinden bu yana süregelen bir konu.

İkinci azil soruşturması duruşması ve 6 Ocak'ta ABD Kongre Binası'nda 5 kişinin ölümüne neden olan kalkışmayı kışkırttığı iddia edilmesinin ardından, Trump’ın 2024'te kazanmasına verilen ihtimal o kadar düşmüştü ki, bahis oranı 21,0'a kadar artmıştı.

Cumhuriyetçiler, kaos nedeniyle Trump'ı eleştirdikten sonra büyük ölçüde geri adım attı ve ayaklanmadan beri Trump'ın peşinden gitti. Bahis oranları Trump'ın Cumhuriyetçi Parti adaylık seçimini kazanacağına işaret ediyor.

Geçen ay sağcı TV kanalı Real America's Voice'a konuşan Trump, onu 2024'te aday olmaktan alıkoyabilecek şeyin "bir doktordan kötü bir haber ya da ona benzer bir şey" almak olduğunu söylemişti.

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