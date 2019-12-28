Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de 21 yaş altı için yasaklandı /28 Aralık 2019 21:14

ABD'de 21 yaş altı için yasaklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 21 yaş altı kişilere sigara ve tütün ürünlerinin satışı yasaklandı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz hafta Kongre'den geçen yasa elektronik sigara ve nikotin içeren diğer sıvı maddeleri de içeriyor. Daha önceki mevcut yasaya göre sigara satışı bazı eyaletlerde 18 yaşın altındaki kişilere yasak getiriyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Aralık tarihinde imzaladığı ve kanunlaşan tasarı birçok kesim tarafından memnuniyetle karşılandı. ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) komisyoneri Doktor Stephen Hahn, karar sonrası "Bu yasa, gelecek nesilleri ve çocukları korumak ve onları tütün mamullerine bağımlı hale getirmekten alıkoyacak" mesajını paylaştı.
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