Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de 23 eyalette maske zorunluluğu kaldırıldı /13 Nisan 2021 11:39

ABD'de 23 eyalette maske zorunluluğu kaldırıldı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de 23 eyalette maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Bu karara karşın Biden maske zorunluluğunun sürmesinden yana tavrını sürdürüyor. ABD'de Covid-19 kaynaklı ölüm rakamları 567 bini geçti.

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ABD’de Başkan Joe Biden, koronavirüs tedbirlerine yönelik devam edilmesi gerektiği yönündeki tutumunu sürdürüyor. Bununla birlikte ülkede Teksas eyaletinin aldığı maske takma zorunluluğunun kaldırılması kararına 23 eyalet daha eklendi. Maske takma zorunluluğunu kaldıran eyaletler arasında, Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin ve Wyoming yer aldı.

NÜFUSUN YÜZDE 36'SI AŞILANDI

ABD genelinde rekor kırılarak günlük aşılanma sayısı 5 milyona ulaştı. Ülke genelinde Yaklaşık 75 milyon kişinin aşıları tamamlandı, 121 milyon kişi ilk doz aşısını oldu. Ülke geneli aşılama oranı ise yüzde 36’ya yükseldi. Pek çok eyalette aşı için tek şart olarak 16 yaş ve üstü olmak yeterli. ABD hükümeti eyaletlere toplamda 237,8 milyon doz aşı gönderdi.

COVİD-19 KAYNAKLI CAN KAYBI 567 BİN

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 709 artarak 567 bine çıktı. Toplam vaka sayısı 31 milyon 151 bin 904'e yükseldi. Kaliforniya 3 milyon 700 binden fazla vaka ve 60 bin 491 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 836 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 125 binden fazla vakayla Florida izliyor.
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