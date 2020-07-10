Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de 3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı /10 Temmuz 2020 13:50

ABD'de 3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı

ABD'li eski futbolcu Phillip Blanks, bir yangında 3. kattan düşen çocuğu havada yakalayarak hayatını kurtardı.

ABD'de 3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı

ABD'li eski futbolcu Phillip Blanks, bir yangında 3. kattan düşen çocuğu havada yakalayarak hayatını kurtardı. O anlar kameraya an be an yansıdı. ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde bir binada çıkan yangın sonucu bir annenin kurtarmak için üçüncü kattan attığı 3 yaşındaki çocuğunu eski futbolcu Phillip Blanks (28) kurtardı.Phoenix'te yaşanan olayda, yanan binanın içinde mahsur kalan bir anne, çocuğunu yangından kurtarmak için balkondan aşağıya bıraktı. O sırada ise Phillip Blanks koşarak çocuğu havada yakaladı. Blanks çocuğun hayatını kurtarırken, anne yangında hayatını kaybetti. Şu an  güvenlik görevlisi olarak çalışan Blanks, başkalarına yardımda bulunmanın kendisi için son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

BİR KİŞİ DE 8 YAŞINDAKİ BİR KIZ ÇOCUĞUNU KURTARDI

Yangın sırasında olay yerinde bulunan D'Artagnan Alexander de (42) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "3 yaşında ve 9 yaşında bir çocuğum var, bu yüzden orada çocuklar olduğunu duyduğumda bu gerçekten kalbime dokundu" dedi ve arabasını hemen park edip ve yangına doğru koştuğunu söyledi. Blanks gibi 8 yaşındaki bir kız çocuğunu kurtaran Alexander de "Birinin yardım çığlığını duydum ve kızı yerde bulduktan sonra dışarıya taşıdım" ifadelerini kullandı. Alexander şunları da belirtti : "Her şey çok hızlı oldu. Düşünecek vaktim yoktu, bedenim harekete geçti ve içeri girdim."
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