ABD'de 30 bin kişiyle korona aşısı testleri başlıyor

Amerikalı yetkililer ve şirket yetkilileri, aşının yıl sonuna kadar yaygın kullanıma hazır hale gelebileceğini söyledi.







Amerika hükûmetinden ekonomik destek alan Moderna, dünyada aşı geliştirme çalışmalarına ilk başlayan şirketler arasında yer alıyor.





Moderna, yılda 500 milyon aşı üretme planını koruyarak bu kapasiteyi 2021’de 1 milyar doza çıkarmayı planladığını bildirdi.





ABD hükümeti, 30 bin kişi üzerinde denenecek geniş kapsamlı son aşama için 472 milyon dolar kaynak ayırdığını bildirdi.





Ancak bu deneysel aşının da virüse karşı kesin bir koruma sağlayıp sağlamayacağı belirsiz.





Ulusal Sağlık Enstitüleri Direktörü Francis Collins, "2020 sonuna kadar güvenli ve etkili bir aşının dağıtımı zor bir hedef ama Amerikan halkı için doğru hedef." dedi.





FAUCI: DENEY SONUÇLARI KASIMDA BELLİ OLUR





Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci de, deney sonuçlarının Kasım ayı ya da hatta daha erken bir tarihte belli olabileceğini söyledi.





Aşının güvenilirliğini test etmek için insanlar üzerinde yapılan son deneme olan üçüncü aşamaya katılacak deneklerin yarısına aşı, diğer yarısına plasebo (test edilen aşının etkisinin anlaşılması için hiçbir etkisi olmayan madde) verilecek.





Gönüllüler gerçek aşı mı yoksa sahte olanını mı aldıklarını bilmeyecek. Denekler, özellikle virüsün hala yayılmaya devam ettiği alanlarda günlük aktivitelerine devam edecekler. Uzmanlar, denekler arasında daha fazla enfeksiyona maruz kalan grubu yakın takibe alacak.





ÇİN VE İNGİLTERE DE AŞI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR





ABD dışında Çin ve İngiltere de Corona virüsüne karşı etkili aşı geliştirme çalışmalarında önemli yol kaydeden ülkelerden. Bu aşılarda, Brezilya gibi salgından büyük darbe alan ülkelerde son faz denemelere geçildi.





Amerika’da ise insanlar üzerinde son faz denemelerin sadece ülke içinde yapılması öngörülüyor.





ABD hükümeti tarafından finanse edilen Covid-19 Önleme Ağı, sonbahar boyunca her ay öne çıkan bir aşı çalışmasını devreye sokacak. Her potansiyel aşı adayı 30 bin yeni gönüllü üzerinde denenecek.





Bu çalışma sadece aşıların işe yarayıp-yaramadığını değil, aşı güvenliğini de test edecek ve bilim adamlarına tüm potansiyel aşıları karşılaştırma şansı verecek.





Her şey planlandığı gibi giderse, ABD’de Ağustos ayında da Oxford, eylülde Johnson & Johnson, Novavax ise Ekim ayında geniş kapsamlı testlerine başlayacak. Pfizer ilaç firması ise üzerinde çalıştığı potansiyel aşıyı bu yaz 30 bin kişi üzerinde denemeyi planlıyor.





AŞI İÇİN 150 BİN KİŞİ GÖNÜLLÜ OLDU





Seattle’daki Kanser Araştırma Enstitüsü uzmanlarından Dr. Fred Hutchinson, son haftalarda yaklaşık 150 bin gönüllünün bu çalışmalara katılmak için form doldurduğunu söyledi.





Uzman, aşı deneylerinin ABD toplumundaki etnik çeşitliliği yansıtması gerektiğini vurguladı. Dr. Hutchinson bu nedenle özellikle virüsten en büyük darbeyi alan siyah ve Latin Amerika kökenli gönüllü sağlamanın önemine dikkat çekti.







Normal şartlarda sıfırdan aşı üretmek yıllar süren bir çalışma gerektiriyor. Ancak salgınla birlikte birçok ülkede ilaç firması ve bilim adamları adeta yarış halinde rekor hızda ilk ve ikinci faz denemelerinde umut vaat eden sonuçlar alındı.





Dünyanın dört bir yanında hükûmetler önde giden aşı adaylarını stoklamaya hazırlanıyor. Böylece birden fazla aşı onaylandığı takdirde anında kullanıma girmesi planlanıyor. Ancak stoklanan ilk dozlar, yüksek risk grubuna giren kişiler için ayrılacak.





Geçen hafta Kongre’de konuşan Moderna Genel Müdürü Dr. Dtephen Hoge, yıl sonuna kadar işe yarayacak bir aşı üretilmesi konusunda “ihtiyatlı iyimserliğe sahip olduğunu” söyledi.