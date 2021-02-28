Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de 3'üncü Koronavirüs aşısı da acil durum kullanım onayı aldı /28 Şubat 2021 10:02

ABD'de 3'üncü Koronavirüs aşısı da acil durum kullanım onayı aldı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson&Johnson firmasının yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının acil durum kullanımını onayladı.

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Johnson&Johnson aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan sonra ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü Koronavirüs aşı oldu. Johnson&Johnson aşısı diğerlerinden farklı olarak tek doz uygulanıyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson&Johnson firmasının yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının acil durum kullanımını onayladı.

FDA, cuma günü bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından oluşan bağımsız panel tarafından onaylanması yönünde tavsiyede bulunulan aşıya ilişkin kararını açıkladı. Açıklamada, Johnson&Johnson ilaç firmasının geliştirdiği ve tek doz olarak uygulanan Covid-19 aşısının acil durum kullanımına onay verildiği bildirildi.

Böylece Jonhson&Johnson aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan sonra ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı oldu.

44 bin kişi üzerinde denenen Johnson&Johnson'ın tek dozluk Covid-19 aşısının yüzde 66 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı.

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) güncel verilerine göre ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 70 milyonu geçmiş durumda.

CDC'nin son verilerine göre, ülkede 47 milyondan fazla kişiye ilk doz, 22 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı.
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