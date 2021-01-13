ABD'de 68 yıl sonra kadın mahkum idam edildi

Cinayetten hüküm giyen Montgomery'nin akıl sağlının yerinde olmadığı gerekçesiyle idam kararının infaz edilmesi alt mahkemelerce geçici olarak durdurulmuştu.







Montgomery 2007 yılında 8 aylık hamile olan Bobbie Jo Stinnet'i kaçırmak ve boğarak öldürmekten suçlu bulunmuştu. Montgomery, cinayet sonrası bebeği de annesinin karnından keserek çıkarmış ve bebek hayatta kalmıştı.





Montgomery'nin avukatı Kelly Henry daha önce yürütmenin durdurulması kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve müvekkilinin kötüleşen sağlık durumunu kanıtlamaya çalışacaklarını belirtmişti.





Kelly ayrıca, müvekkilinin bu suçu ömür boyu maruz kaldığı şiddet, suistimal ve tecavüzlerin etkisiyle işlediğini belirterek ABD Başkanı Donald Trump'tan cezanın ömür boyu hapse çevrilmesini istemişti.