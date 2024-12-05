Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de 7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı /05 Aralık 2024 23:14

ABD'de 7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinin kuzey sahilleri açığında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 7 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 10.44 (TSİ 21.44) sularında sahilden yaklaşık 63 kilometre uzakta ve 0.6 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

California'nın kuzeyi ile Oregon eyaletlerinde hissedilen depremin ardından ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezinden tsunami uyarısı yapıldı.

ABD'nin en büyük eyaleti California'nın kuzeyinde meydana gelen deprem ve ardından yapılan tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi.

Amerikan medyası, tsunami uyarısının en az 5 milyon kişiyi kapsadığını bildirdi.
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