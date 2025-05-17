ABD'de '8647' tartışması: Bu sayılar gerçekten Trump'a suikast anlamına mı geliyor?





MAFYADAKİ KARŞILIĞI NE?





BIDEN'A KARŞI DA KULLANILMIŞTI

Eski FBI Başkanı James Comey’nin deniz kabuklarıyla "8647" yazdığı bir plaj fotoğrafını paylaşması, ABD'yi karıştırdı. Paylaşım, özellikle Donald Trump destekçileri tarafından "suikast çağrısı" olarak yorumlandı. Sayının taşıdığı potansiyel anlamlar, sosyal medyada ve haber platformlarında sert tartışmaları beraberinde getirdi.ABD argosunda "86" ifadesi genellikle bir kişiyi sistem dışına atmak, birinden kurtulmak veya bir eylemi iptal etmek anlamında kullanılıyor. Bu terim kimi zaman cinayet ima eden bir şekilde de kullanılabiliyor olsa da bu anlamı çok nadir görülüyor. "47" ise, Trump'ın başkanlık sıralamasında 47. olma hedefini simgeliyor. Bu yüzden muhafazakârlar, "8647" ifadesini “Trump'ı ortadan kaldır” şeklinde algıladı.Terimin kökenine dair farklı iddialar bulunsa da, en çok kabul göreni New York’taki Chumley’s barından geliyor. 86 Barrow Street adresinde yer alan bu barın sorun çıkaran müşterilerinin bu adresten dışarı atılması nedeniyle ifadenin doğduğu iddia ediliyor. Öte yandan 86'nın donanma lojistik sistemlerinde artık kullanılmayan ekipmanlar için kullanılan "AT-6" kodundan da türemiş olabileceği belirtiliyor. Telaffuz edilirken "eighty six" yani 86 gibi söylendiği için bu ifade yaygın hale gelmiş olabilir.Merriam-Webster sözlüğü ise 86’nın ilk kez 1930’larda gazeteci Walter Winchell tarafından “yemeğin bittiğini” anlatmak için kullanıldığını aktarıyor. Mafya kültüründeki anlamı ise, bir kişiyi sekiz mil uzağa götürüp altı ayak derine gömmek şeklinde bir anlatıya dayanıyor. Bu da terimin öldürme anlamını güçlendiren söylencelerden biri olarak aktarılıyor.Tartışmaların ironik bir yönü de, geçmişte Cumhuriyetçilerin Biden’a karşı “8646” sloganını kullanmış olması. Bu ifadenin yer aldığı tişörtler bile satışa sunulmuştu. Ancak şimdi benzer bir kullanımın hedefinde Trump olunca, özellikle oğlu Donald Trump Jr., “James Comey açıkça babamın öldürülmesini istiyor” diyerek tepkisini dile getirdi.Gelen tepkiler sonrası Comey, sayıları plajda rastgele gördüğünü ve fotoğrafı “ilginç” bulduğu için paylaştığını ifade etti. Ayrıca bu paylaşımın şiddet çağrısı olarak algılanacağını hiç düşünmediğini belirtti. Buna rağmen Trump, Fox News’e verdiği röportajda “Bunun anlamını bilmiyor olamaz. Bu, suikast anlamına geliyor” diyerek Comey’yi doğrudan suçladı.Peki bu paylaşım hukuki sonuç doğurur mu? Mevcut FBI Başkanı Kash Patel, Gizli Servis ile koordinasyon halinde olduklarını belirtirken, George Washington Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Jonathan Turley, Newsweek'e verdiği demeçte "Ben uzun zamandır Comey'yi eleştirenlerden biriyim. Ama bunun geçerli bir suç olduğunu düşünmüyorum. 86 teriminin çok çeşitli anlamları var. Comey şiddet içeren bir mesaj verme niyetinin olmadığını iddia edebilir. Yine de siyasi şiddetin arttığı bir dönemde bu mesajın pervasızlığı eleştirilebilir" dedi.