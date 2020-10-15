ABD'de 999 dolar, Türkiye'de 23 bin 600 lira

Apple, salı günü düzenlediği lansmanda iPhone 12 akıllı telefon ailesini tanıttı. Bu telefonlar arasında 6,1 inç boyuta sahip iPhone 12 Pro, 999 dolar fiyat etiketiyle duyuruldu. Şu anda Türkiye'de kaç TL’den satışa sunulacağı bilinmeyen telefon, Türkiye’nin en büyük teknoloji mağazalarından Vatan Bilgisayar’da kısa süreli de olsa 23 bin 600 liradan ön siparişe açıldı.





iPhone 12 Pro 128 GB modeli için listelenen bu fiyatın ve çok kısa sürede tükenmiş olmasının Vatan Bilgisayar’ın yaptığı bir reklam çalışması olduğu da düşünülüyor.





iPhone 12 Pro kaç TL olacak?





Apple’ın iPhone 12 Pro Max’ten sonra en pahalı telefonu olan iPhone 12 Pro, yurtdışında 999 dolardan satılıyor. Vergiler de eklendiğinde ise karşımıza 13.600 TL’lik bir fiyat çıkıyor. Ancak 23.600 TL gibi bir fiyatın abartılı olduğu belirtiliyor. Apple'ın önümüzdeki günlerde iPhone 12 Türkiye satış fiyatını açıklaması beklenirken Apple resmi olarak bir önceki model olan iPhone 11'i (256 GB) Türkiye'de şu an 9 bin 299 TL'den satıyor.



