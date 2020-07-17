ABD'de anketlerde Biden farkı açıyor

ABD’de Quinnipiac Üniversitesi tarafından açıklanan anket, Demokrat aday Joe Biden'ın Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı oylarını daha da artırdığını ortaya koydu.





Kayıtlı seçmenler üzerinden yapılan anket sonuçlarını göre, Joe Biden'ı destekleyenlerin oranı yüzde 52'ye yükselirken, Trump'ı onaylayanlar yüzde 37'ye geriledi.







Haziran ortasında yapılan ulusal ankette Biden'ın oy oranı yüzde 49, Trump'ın ise yüzde 41 şeklindeydi.





CNN'İN ANKETİNDE BİDEN ÖNDE ÇIKMIŞTI





SSRS Araştırma Şirketi tarafından CNN televizyonu için 2-5 Haziran'da 1259 kişi ile yapılan ankette Trump'ın başkanlığını beğenenlerin oranı yüzde 38 ve beğenmeyenlerin oranı yüzde 57 olarak açıklanmıştı. Kalan yüzde 5 ise fikir belirtmemişti.





Aynı şirketin mayısta yaptığı anketlerde Trump'a destek oranı yüzde 45 düzeyindeydi.





Ankette katılımcıların yüzde 31'i Trump'ın ırkçılık konusunu ele alış biçimini beğendiğini belirtirken, beğenmediğini söyleyenlerin oranı yüzde 63 olmuştu.





Diğer taraftan, "bugün seçim yapılsa kimi tercih edecekleri" sorulan katılımcıların yüzde 43'ü Trump'ı destekleyeceğini söylemişti. Trump'ın Demokrat rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı destekleyeceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 55 olarak açıklanmıştı.





ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ 3 KASIM'DA YAPILACAK





Demokratlar, 17 Ağustos haftasında Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adaylarını açıklayacak.





Cumhuriyetçilerin Donald Trump'ı aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos'ta yapılacak.





3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.