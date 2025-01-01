ABD'de araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

ABD'de, yeni yılın ilk saatlerinde New Orleans eyaletinde bir araç, Bourbon Caddesi'nde kalabalığın içine dalarak ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin de yaralanmasına neden oldu. Gece hayatıyla ünlü bu cadde, birçok kişinin yeni yıl kutlamalarına yaptığı bir alandı.





Olayı yaşayan görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı.





22 yaşındaki Kevin Garcia, olaydan hemen sonra CNN’e verdiği demeçte, “Sol taraftaki kaldırımda bir kamyonun insanlara çarptığını gördüm. Bir beden bana doğru uçtu” dedi ve aynı zamanda silah sesleri duyduğunu söyledi.





Bir diğer görgü tanığı, Louisiana’nın Shreveport şehrinden 22 yaşındaki Whit Davis, olayın Bourbon Caddesi'nde bir gece kulübünden çıkarken meydana geldiğini belirtti.





Davis, demecinde şu ifadelere yer verdi:





“Herkes bağırmaya ve çığlık atmaya başladı, arka tarafa doğru koşuyorlardı. Biz de kısa süreliğine bir kilitlenme yaşadık. Sonra ortam biraz sakinleşti ama dışarı çıkmamıza izin vermediler. Sonunda kulüpten çıkmamıza izin verdiklerinde, polisler bize nereden yürümemiz gerektiğini işaret ederek hızla bölgeden uzaklaşmamızı söylediler. Üzerleri örtülemeyen birkaç ceset olduğunu gördüm.”





Davis, polisin sahadaki insanlara telefonlarını kapatmalarını ve mümkün olan en kısa sürede bölgeden ayrılmalarını söylediğini ekledi.





CNN muhabiri Jessie Yeung'in haberine göre, olayda 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.





Eyaley polisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:





“8. Bölge şu anda Canal ve Bourbon Caddeleri'nde bir aracın kalabalığa daldığı kitlesel bir olay üzerinde çalışıyor. NOEMS (New Orleans Acil Sağlık Hizmetleri) tarafından 30 yaralı hastaneye kaldırıldı ve 10 kişi hayatını kaybetti. Kamu güvenliği ekipleri olay yerinde müdahalede bulunuyor. Güncellemeler geldikçe paylaşılacaktır.”