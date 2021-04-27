Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de aşı olanlar sokağa maskesiz çıkabilecek /27 Nisan 2021 23:08

ABD'de aşı olanlar sokağa maskesiz çıkabilecek

Aşılama çalışmalarının devam ettiği ABD'de aşı olan kişilerin sokağa maskesiz çıkabileceği, iç mekanlarda da maske ve sosyal mesafesiz görüşebileceği belirtildi.

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ABD'de aşılanma işlemi tamamlanan kişilerin maske takmadan sokağa çıkabilecekleri açıklandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), tavsiye niteliğindeki yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı.

sol.org.tr'de yer alan ve Sputnik'in kaynak gösterildiği habere göre, CDC'nin açıklamasında, Covid-19 aşısının iki dozunu da olmuş kişilerin maskesiz dışarıya çıkabileceği, spor aktiviteleri yapabileceği ve kalabalık olmayan ortamlarda yemek yiyebileceği belirtildi. Bu kişilerin, iç mekanlarda da maske ve sosyal mesafesiz görüşebileceği kaydedildi.

Kuaförler, alışveriş merkezleri, sinema ve tiyatro salonlarında ise maske takılmaya devam edilmesi tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, aşılanmamış kişilerin de açık havada yürüyebilecekleri, koşabilecekleri, aşılanmış aile bireyleri veya arkadaşlarıyla açık havada buluşabilecekleri de yer aldı. 

© Sputnik
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