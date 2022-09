ABD'de 'aşırı sağcı' asker ve polis endişesi büyüyor

haberine göre, İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (ADL) Aşırıcılık Merkezi, sızdırılan Yemin Muhafızları üyelik listesinde bulunan 38 bin ismi taradı ve üyelerden 370'den fazlasının polis şefleri ve şeriflerin olduğunu belirledi. 100'den fazla üyeninse şu anda orduda görev yaptığı belirlendi. VOA'nıngöre, İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (ADL) Aşırıcılık Merkezi, sızdırılan Yemin Muhafızları üyelik listesinde bulunan 38 bin ismi taradı ve üyelerden 370'den fazlasının polis şefleri ve şeriflerin olduğunu belirledi. 100'den fazla üyeninse şu anda orduda görev yaptığı belirlendi.





2009 yılında Stewart Rhodes tarafından kurulan Oath Keepers, ordu, polis teşkilatları ve acil yardım kurumlarında çalışmış olan ya da hala çalışan kişileri bünyesine katmaya çalışan, komplo teorilerinden beslenen bir örgüt. Örgüt, üyelerine, Anayasa'yı "iç ve dış tüm düşmanlara karşı" savunma yemini ettiriyor, federal hükümetin vatandaşların medeni haklarını ellerinden almayı amaçladığı inancını yayıyor ve yandaşlarını zorbalık direnişçileri olarak öne çıkarıyor.

Öte yandan Ağustos ayı başı itibarıyla kamu hizmeti için seçime girmeye hazırlanan ya da seçimle işbaşına gelen 80'den fazla kişinin de adının listede yer aldığı bildirildi. Üyelik verileri, kamu yararı için verilerin serbest dolaşımını sağlayan şeffaflık girişimi Distributed Denial of Secrets tarafından yayınlanan veritabanında toplandı.Veriler, polis teşkilatları ve orduda yasaları uygulamak ve Amerika'yı korumakla görevli olan, aşırı görüşlere sahip personelin varlığına ilişkin kaygıları arttırıyor. 2020 başkanlık seçimlerine ilişkin yalanların siyasetçiler ve kurumlara yönelik şiddet tehditlerini körüklediği bir ortamda kamu hizmetlilerinin aşırı sağcı gruplarla bağlantılı olması, kaygı uyandırıyor.Raporda, "2014 yılında daha agresif taktikler uygulamaya başlamadan önce Yemin Muhafızları'ndan ayrıldıklarını söyleyenler için bile örgütün kuruluşundan bu yana aşırıcı görüşleri körüklediğini, bu gerçeğin, bu kişileri örgüte üye olmaktan caydırmaya yetmediğini hatırlamak önemli" ifadelerine yer veriliyor.Oath Keepers örgütünün üyelik listesinde adı geçmek, bir kişinin örgütün aktif üyesi olduğu ya da örgüt ideolojisini paylaştığı anlamına gelmiyor. Listede adı geçen bazı kişiler, Associated Press ajansına, yıllar önce örgüte kısa süreliğine üye olduklarını, ancak artık örgütle herhangi bir bağları olmadığını söyledi. Kimileriyse üyelik aidatlarını hiç ödemediklerini kaydetti.Colorado eyaleti Otero İlçesi Şerifi Shawn Mobley, "Örgütün görüşleri bana göre çok aşırıydı" dedi. Mobley, ajansa gönderdiği elektronik postada, Yemin Muhafızları'ndan yıllar önce arasına mesafe koyduğunu kaydetti.Kurucu Stewart Rhodes dahil yaklaşık 30 Oath Keepers üyesi, 6 Ocak Kongre baskınıyla ilişkili olmakla suçlandı. Rhodes ve dört Yemin muhafızları üyesi, bu ay, isyana teşvik edici komplo kurmak suçlamasıyla yargılanmak üzere mahkemeye çıkacak. Savcılar, bu üyelerin eski Başkan Donald Trump'ı iktidarda tutmak için komplo kurduklarını söylüyor. Rhodes ve diğer örgüt üyeleri masum olduklarını savunuyor ve Kongre binasına saldırma planı olmadığını söylüyor.Nefret örgütlerinin ve diğer aşırıcı grupların faaliyetlerini izleyen Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi (Southern Poverty Law Center) yetkilisi Rachel Carroll Rivas, Oath Keepers'ın eski Başkan Barack Obama döneminde hükümet karşıtı hareketle birlikte hızla büyüdüğünü ve örgütün mesajını yaymak için interneti kullandığını söylüyor. Ancak Rivas'a göre 6 Ocak'tan ve örgütün kurucusu Rhodes'un tutuklanmasından bu yana örgüt, üyelerini elinde tutmakta zorlanıyor.Bunun kısmi bir nedeni, Oath Keepers'ın Stewart Rhodes ile bütünleştirilmesi ve örgütün merkezinde yer alan bu kişinin uzaklaşmasının örgüt içinde büyük etkisinin olması. Bir başka sebep ise örgütle bağı olan birçok kişinin bulundukları toplumlar içinde saygın olarak kabul edilme isteği.Rivas, "6 Ocak'la ilişkilendirilmek, bu insanlara çok ağır geldi" dedi.Oath Keepers üyelik listesinde adı geçenler arasında Güney Dakota eyalet temsilcisi Phil Jensen da var. Jensen, Haziran ayında yapılan önseçimlerde Cumhuriyetçi Parti adaylığını kazanarak Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde yeniden seçilmek üzere yarışacak. Associated Press'e konuşan Jensen, 2014'te bir yıllık üyelik aidatı ödediğini ancak örgütten hiçbir broşür ya da tanıtım almadığını, hiçbir toplantıya katılmadığını ve üyeliğini yenilemediğini söyledi.