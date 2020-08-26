Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de aşıyı ilk deneyen kişi şimdi ne yapıyor? /26 Ağustos 2020 08:30

ABD'de aşıyı ilk deneyen kişi şimdi ne yapıyor?

ABD'de Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) karşı geliştirilen deneysel aşının ilk kez denendiği Jennifer Haller, son durumu hakkında bilgi verdi.

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Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı etkin aşı arayışları devam ediyor. ABD’de biyoteknoloji şirketi Moderna’nın geliştirdiği aşının üzerinde denenmesi için ilk gönüllüler arasında yer alan Jennifer Haller’ın son durumu merak konusuydu.

"MÜKEMMEL HİSSEDİYORUM"

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Bir teknoloji şirketinde Start-up operasyonları müdürü olarak görev alan Jennifer Haller (43), 16 Mart tarihinde ABD’de deneysel Covid-19 aşısı olan ilk kişiydi. ABD’de Temmuz ayında bir haber sitesine verdiği röportajda Haller, ‘İlk doz aşıyı olduğum tarihin üzerinden 16 hafta geçti ve kendimi mükemmel hissediyorum’ ifadelerini kullandı.

NTV'de yer alan habere göre, aşı ile ilgili bazı teknik bilgiler veren Haller, ‘Moderna’nın geliştirdiği aşıda mesajcı RNA kullanılıyor. Bana göre bu yeni ve çok farklı bir yöntem’ dedi.

Bir başka aşı gönüllüsü olan Neal Browning ise mesajcı RNA yöntemi ile ilgili olarak ‘Yeni kullanılan yöntem ile vücudunuzun bağışıklık sisteminin tepki verebilmesi için virüsün ölü ya da güçsüzleştirilmiş hali enjekte ediliyor. Vücudunuz virüsün parçaları üreten bir fabrika gibi oluyor ve böylece virüse karşı tepki gösterebilecek hale geliyor’ şeklinde anlattı.

YAN ETKİ YOK
Haller, ‘Moderna birkaç hafta sonra gönüllü olan sekiz kişinin antikor ürettiğini açıkladı. Bu da aşının virüse karşı etkili olabileceğini gösteriyor" dedi ve aşı sonrasında herhangi bir yan etki ile karşılaşmadığını belirtti.

Aşının kendisine virüse karşı bağışıklık kazanma şansı verdiğini belirtse de, Haller işini şansa bırakmadığını ve bazı önlemler aldığını söyledi. Haller, ‘Halk arasında dolaşırken maske takmak gibi önlemler alıyorum. Özel bir bağışıklığım varmış gibi davranmıyorum’ dedi.

Jennifer Haller’ın gönüllü olduğu aşı dışında dünya genelinde 150’nin üzerinde olası Covid-19 aşısı geliştirilme aşamasında. Yirmiye yakın deneysel aşı ise insanlar üzerinde deneniyor.

MESAJCI RNA NEDİR?
Mesajcı RNA (mRNA), gene bağlı olan DNA dizilimine bağlı olan RNA molekülene verilen addır. mRNA’lar hücre çekirdeğini terk ederek proteinlerin üretildiği çekirdek dışında yer alan hürce bölümüne (stoplazma) geçer.
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