07 Ağustos 2025 09:41

ABD'de askeri üsse silahlı saldırı!

ABD'de askeri üsse silahlı saldırı!

ABD’nin Georgia eyaletindeki bir askeri üsse silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda vurulan beş asker hastaneye kaldırıldı.

SHABER3.COM

ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Askeri Üssü'nün silahlı saldırgan nedeniyle kısmi olarak giriş çıkışlara kapatıldığı ve 5 askerin vurulduğu bildirildi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Fort Stewart Üssünün resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, üsse bir silahlı saldırı gerçekleştiği belirtilerek, bu nedenle üssün bir kısmının giriş çıkışlara kapatıldığı, güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, olayda 5 askerin vurulduğu ve olay yerinde yapılan müdahalenin ardından askerlerin Winn Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin saldırganı yakaladığına işaret edilen açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve soruşturma tamamlanana kadar daha fazla detay paylaşılamayacağı kaydedildi.

Ayrıca, olay yerine yakın noktadaki personelin bulundukları yerden ayrılmamaları, tüm kapı ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.
