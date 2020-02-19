Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de azil istifası /19 Şubat 2020 20:16

ABD'de azil istifası

Pentagon Müsteşarı görevinden ayrıldı. Trump istifa için "Hayatta başarılar dilerim" diye yazdı.ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikaları Müsteşarı John Rood’un görevinden ayrıldığını açıkladı.

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Trump’a yönelik yürütülen azil soruşturmasının ABD Başkanı’nın “aklanması” ile sonuçlanmasının ardından, bu konuda hükümetin karşısında yer alan kişiler, görevlerinden ayrılmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda görevini bırakan son isim, Savunma Bakanı Mike Esper’i, Ukrayna’ya yardımların kesilmesi konusunda uyardığı belirtilen Pentagon Müsteşarı Rood oldu.

ABD basınına yansıyan “Rood istifaya zorlanıyor” haberlerinin ardından Başkan Trump da bu haberlerden birini Twitter’dan alıntılayarak, konuyla ilgili açıklamada yaptı. Trump, “Rood’a ülkemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kendisine hayatta başarılar diliyorum” diye yazdı.

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