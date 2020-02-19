ABD'de azil istifası

Trump’a yönelik yürütülen azil soruşturmasının ABD Başkanı’nın “aklanması” ile sonuçlanmasının ardından, bu konuda hükümetin karşısında yer alan kişiler, görevlerinden ayrılmayı sürdürüyor.







Bu kapsamda görevini bırakan son isim, Savunma Bakanı Mike Esper’i, Ukrayna’ya yardımların kesilmesi konusunda uyardığı belirtilen Pentagon Müsteşarı Rood oldu.





ABD basınına yansıyan “Rood istifaya zorlanıyor” haberlerinin ardından Başkan Trump da bu haberlerden birini Twitter’dan alıntılayarak, konuyla ilgili açıklamada yaptı. Trump, “Rood’a ülkemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kendisine hayatta başarılar diliyorum” diye yazdı.



