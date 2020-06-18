Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de başkanlık yarışı resmen başladı /18 Haziran 2020 21:53

ABD'de başkanlık yarışı resmen başladı

ABD'de Kasım ayında yapılması planlanılan başkanlık seçimlerinde start verildi. Cumhuriyetçi başkan Trump'ın karşısına Demokratların adayı olarak çıkan Joe Biden'ın 6 eyalette 15 milyon dolar bütçeye sahip beş haftalık bir reklam kampanyası başlattığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'ten Mustafa Birol Güger'in haberine göre Demokrat aday Biden, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Florida ve Kuzey Carolina eyaletleri için 15 milyon dolar bütçeye sahip beş haftalık bir reklam kampanyası başlattı. TV, radyo ve internet ayakları da olan kampanya kapsamında, Florida ve Arizona eyaletlerindeki Latinler için İngilizce'nin yanı sıra İspanyolca duyurular da yapılacak.

SİYAHLARA MESAJ

Kampanya aynı zamanda, ABD'de köleliğin kaldırıldığı, 19 Haziran tarihine rast geliyor; Biden'ın bu sebeple altı eyalette, Afro-Amerikan basılı, radyo ve dijital kanallarından yoğun reklam satın alması bekleniyor.

Kampanyada ABD, umutsuzluğun giderek arttığı bir ülke olarak tasvir edilirken, Biden ülkenin ihtiyacı olan 'ahlaki otorite' olarak takdim ediliyor. 

"BİZİ BİRLEŞTİR..."

Trump'ın büyük bir iç krizle meşgül olduğu ve kötü bir karneye sahip olduğu düşünüldüğünde, Biden'ın zamanlaması daha da anlamlı hale geliyor. Biden, "Bizi Birleştir" sloganıyla sahneye çıkıyor.

Liberal görüşleriyle tanınan Biden, Kilisenin kamu hayatında yeri olmadığını savunuyor. Eşcinsel evlilikleri desteklemesinin yanı sıra kürtajın da serbest kalması gerektiğini söylüyor.

Donald Trump'ın ise Cumartesi günü Okhahoma'ya bağlı Tulsa kentinde taraftarlarına sesleneceği biliniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de başkanlık yarışı resmen başladı Sonraki Haber >>

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

Korkutan açıklama!

Korkutan açıklama!

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:53:01