ABD'de bazı eyaletler, düşük talep nedeniyle kendilerine ayrılan dozları almıyor

ABD'de Covid-19 aşılarına talebin azalması nedeniyle eyalet yönetimlerinin hükümetten daha fazla doz almayı reddettiği belirtildi.





The Guardian'da yer alan habere göre, ülke genelinde aşılama günlük ortalama 2 milyona düştü. Bu, aşılamada bir önceki haftaya göre yüzde 20 düşüşe tekabül ediyor.





Ülkede aşılama oranının, Covid-19'un kontrol altına alınması için gereken oranın yüzde 70 ile 85 altında olduğu kaydedildi.





Wisconsin eyaletinde sağlık yetkilileri, gelecek hafta yapılması planlanan aşılamalar için ayrılan 162 bin 680 dozdan yalnızca yüzde 8'ini talep etti. Eyaletin sağlık departmanı yetkililerinden Julie Willems Van Dijk, aşılama için talebin azaldığını ve aşılamayı yapanların daha fazla doz siparişi için elde bulunanların azalmasını beklediklerini söyledi.





Iowa yetkililerinin, eyalet için ayrılan dozların yüzde 29'unu aldığı kaydedildi. Kansa yetkilileriyse, kendileri için ayrılan dozların yüzde 9'unu aldığını, çünkü elde yaklaşık 647 bin doz aşı kaldığını belirtti. Illinois yetkilileriyse, hükümetin kendileri için ayırdığı dozların 5 haftada tamamlanabilecek sayıda olduğunu, bu nedenle bunların yalnızca yüzde 9'unu aldıklarını söyledi. Bu oranlar Connecticut'ta yüzde 26, Güney Karolina'da yüzde 21 ve Kuzey Karolina ve Washinton'da yüzde 40 oldu.





Maryland ve Colorado gibi eyaletlerinse kendileri için ayrılan dozların hepsini aldıkları kaydedildi. Ne York kentinin de, talepte yüzde 40 azalma olmasına karşın dozların tümünü aldığı belirtildi.





Biden yönetimi, bu hafta yaptığı açıklamada, eyaletlerin kendilerine ayrılan dozları almaması durumunda, elde kalanların daha yüksek taleplerin olduğu eyaletlere gönderileceğini açıklamıştı.





ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre, ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 46'sı koronavirüs aşısının ilk dozunu alırken, iki dozu da alanların oranı yaklaşık yüzde 34 oldu.