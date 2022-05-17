Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'de bebek maması kıtlığı yaşanıyor /17 Mayıs 2022 09:36

ABD'de bebek maması kıtlığı yaşanıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yönetim, ülkede yaşanan bebek maması sıkıntısını aşmak için çözüm arıyor.

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Komiseri Robert Califf, ülke çapındaki bir kıtlığı gidermek için en kısa sürede bebek maması ithalatına ilişkin eylem planı açıklayacaklarını söyledi.

Durumun kademeli olarak iyileşmesini beklediğini söyleyen Califf, NBC News'e verdiği demeçte, kritik bebek ürünündeki kıtlığın yıl sonuna kadar sürmesini beklemediğini kaydetti.

Beyaz Saray ayrıca, dört büyük üretici ile görüşerek lojistik engeller konusunda bu şirketlere yardımcı olabileceğini iletti.

FDA'nın ithalat için güvenli gördüğü diğer ülkelerden bebek maması getirme planın gündemde olduğu belirtiliyor. Bu noktada ithalat kurallarını gevşetme konusunda bir planın duyurulması bekleniyor.

Pudra içerikli bazı bebek mamalarının piyasadan toplatılması ve tedarik sorunları nedeniyle raflarda bebek maması bulunamıyor.

Geçen şubat ayında Abbott gıda fabrikası bakteri riski nedeniyle kapatıldı ve bazı ürünler geri çağrıldı.

Ürünlerin yüzde 40'ı stoklarda yok

Tedarik zincirindeki aksaklıklar ve tarihi enflasyon nedeniyle kıtlıklar daha da arttı. Ülkede bebek maması ürünlerinin yaklaşık yüzde 40'ının stoklarda kalmadığı belirtiliyor.

Krizden çıkmak için Abbott'un Michigan'daki üretim tesisini "iki hafta içinde yeniden açılabileceğini" söyleyen Cliff, bundan önce FDA'nın gerekli incelemeleri yapmak durumunda olduğunu kaydetti.

FDA, ürünleri tüketen bebeklerde bakteriyel enfeksiyonlarla ilgili şikayetlerin ardından tesisi incelemeye başlamıştı.

Biden yönetimi geçen hafta, daha fazla ithalata izin vermek için çalıştığını duyurmuştu.

Washington yönetiminin, Abbott'un yanı sıra Reckitt Benckiser Group Plc, Nestle SA, Perrigo Co Plc, Target Corp, Amazon.com Inc ve Walmart Inc gibi önde gelen perakendecilere nakliye ve lojistik desteği sunduğu belirtiliyor.
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