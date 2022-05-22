Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de 'bebek maması' krizi yaşanıyor /22 Mayıs 2022 22:26

ABD'de 'bebek maması' krizi yaşanıyor

ABD'de bir süredir yaşandığı aktarılan bebek maması eksikliğini aşmak adına Avrupa'dan 35 bin kilodan fazla bebek mamasının uçakla Indianapolis kentine getirildiği belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre bir süredir bebek mamasında tedarik sıkıntısı yaşanan ABD'ye Avrupa'dan ilk sevkiyatın gerçekleştiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Kore'den Japonya'ya uçarken gazetecilere, Avrupa'dan 35 bin kilodan fazla bebek mamasının uçakla Indianapolis kentine taşındığını söylediği bilgisini paylaştı.

ABD'de derinleşen bebek maması kıtlığını gidermek için bu haftasonu ilk defa Avrupa'dan sevkiyat yapıldığı belirtildi.

Hafta içi Almanya'dan bebek mamalarını taşıyan uçakların gelmeye devam edeceği ve en kısa sürede dağıtımına başlanacağı söylendi.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Brian Deese, yaptığı açıklamada, mama sevkiyatının önümüzdeki günlerde kademeli bir rahatlama sağlayacağını ifade etti.


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