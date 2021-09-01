Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de benzin krizi, stoklar tükendi /01 Eylül 2021 21:11

ABD'de benzin krizi, stoklar tükendi

ABD'de etkili olan Ida Kasırgası'nın ardından, elektrik kesintilerinin devam ettiği Louisiana eyaletinde şimdi de benzin sıkıntısı baş gösterdi.

SHABER3.COM

Saatte 130 kilometre hıza ulaşarak şiddetli fırtına ve yağmura neden olan ve kategori 1 seviyesinde ilk olarak Küba'nın batı kıyılarında etkili olan Ida Kasırgası Meksika Körfezi üzerinde ilerlediği sürede şiddetini artırarak kategori 4 seviyesinde ABD'nin Louisiana eyaletinde karaya ulaştı.

100'BİNDEN FAZLA EV ETKİLENDİ

Şiddetli rüzgarın okyanusta yüksek dalgalara neden olduğu belirtilirken, dalgaların karaya taşması sonucu birkaç ağacın yıkıldığı ifade edildi. Kasırga nedeniyle Louisiana'da 100 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşandığı ve elektrikli pompaların çalıştırılamadığı aktarıldı.

BENZİN STOKLARI BİTTİ

Benzin takip hizmeti GasBuddy, New Orleans ve Baton Rouge şehirlerinde benzin istasyonlarının yarısından fazlasında stokların bittiğini gösterirken, elektrik kesintisinin yaşandığı bölgelerde benzin istasyonlarında pompalar çalışmıyor.

Ida Kasırgası nedeniyle Meksika Körfezi’ndeki petrol ve doğal gaz üretiminin yüzde 90'dan fazlasının durduğu ve ABD Çevre Koruma Ajansının (EPA) yakıt arzına destek olmak için Louisiana ve Mississippi’deki Temiz Hava Kanunu düzenlemelerini askıya aldığını belirtildi.

YAKIT SAĞLAYAN ŞİRKET KAPANMIŞTI

ABD’nin doğu yakasına yakıt sağlayan Colonial Pipeline, güvenlik nedeniyle kasırga sırasında kapanırken, pazartesi günü faaliyete yeniden başladığını duyurdu.

GasBuddy, kasırganın ardından ülkede benzin fiyatlarının galon başına ortalama 6 sent yükseldiğini belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de benzin krizi, stoklar tükendi Sonraki Haber >>

Apple App Store

Apple App Store

Usame bin Ladin'in en yakın adamı Afganistan'a döndü

Usame bin Ladin'in en yakın adamı Afganistan'a döndü

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

"Beyaz Torosların yerini siyah Transporterlar aldı"

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:17:27