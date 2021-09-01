ABD'de benzin krizi, stoklar tükendi

Saatte 130 kilometre hıza ulaşarak şiddetli fırtına ve yağmura neden olan ve kategori 1 seviyesinde ilk olarak Küba'nın batı kıyılarında etkili olan Ida Kasırgası Meksika Körfezi üzerinde ilerlediği sürede şiddetini artırarak kategori 4 seviyesinde ABD'nin Louisiana eyaletinde karaya ulaştı.







100'BİNDEN FAZLA EV ETKİLENDİ





Şiddetli rüzgarın okyanusta yüksek dalgalara neden olduğu belirtilirken, dalgaların karaya taşması sonucu birkaç ağacın yıkıldığı ifade edildi. Kasırga nedeniyle Louisiana'da 100 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşandığı ve elektrikli pompaların çalıştırılamadığı aktarıldı.





BENZİN STOKLARI BİTTİ





Benzin takip hizmeti GasBuddy, New Orleans ve Baton Rouge şehirlerinde benzin istasyonlarının yarısından fazlasında stokların bittiğini gösterirken, elektrik kesintisinin yaşandığı bölgelerde benzin istasyonlarında pompalar çalışmıyor.





Ida Kasırgası nedeniyle Meksika Körfezi’ndeki petrol ve doğal gaz üretiminin yüzde 90'dan fazlasının durduğu ve ABD Çevre Koruma Ajansının (EPA) yakıt arzına destek olmak için Louisiana ve Mississippi’deki Temiz Hava Kanunu düzenlemelerini askıya aldığını belirtildi.





YAKIT SAĞLAYAN ŞİRKET KAPANMIŞTI





ABD’nin doğu yakasına yakıt sağlayan Colonial Pipeline, güvenlik nedeniyle kasırga sırasında kapanırken, pazartesi günü faaliyete yeniden başladığını duyurdu.





GasBuddy, kasırganın ardından ülkede benzin fiyatlarının galon başına ortalama 6 sent yükseldiğini belirtti.