ABD'de Beyaz Saray'a şok üstüne şok

Dünya çapında 4 milyondan fazla kişiyi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulurken, salgının merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bir şok daha yaşadı.





Kabaca bir hesaplama ile dünya üzerindeki her 4 vak'adan 1’inin görüldüğü ABD’de Başkan Donald Trump’ın kurduğu Koronavirüs ile mücadele timinde görevli üç kritik isim Covid-19 şüphesiyle karantinaya alındı.





DR. REDFIELD DE KARANTİNADA

Bu isimler arasında Salgın Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin Direktörü Dr. Robert Redfield, ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi Komeri Stephen Hahn ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci’nin bulunduğu açıklandı.x



Redfield’in 2 hafta boyunca evinden internet ortamında çalışacağı belirtilirken, başarılı bilim insanının Beyaz Saray’daki Koronavirüs tespit edilen bir kişiyle temas ettikten sonra bu kararı aldığı belirtildi.





Açıklamada Redfield’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir semptom göstermediği belirtildi







ABD’nin en önemli kurumlarından biri olan FDA’nın komiseri Stephen Hahn’ın da Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle temas ettikten sonra evde karantina altına alındığı belirtildi.





Hahn’ın Koronavirüs testi sonucunun negatif çıktığı duyuruldu.





FAUCI’NİN RİSKİ DÜŞÜK





Beyaz Saray’ın oluşturduğu ekipteki en önemli figür olarak tanınan ve dünya kamuoyunun tanıdığı Anthony Fauci’nin de evinde karantinaya başladığı belirtildi.





Fauci’nin Covid-19 testinin negatif çıktığı belirtilirken düzenli olarak test yapılacağı da vurgulandı. 79 yaşındaki bilim insanının Korona riskinin düşük olduğu da belirtildi.





Fauci’nin karantinasının “modifiye edilmiş” olduğu açıklandı. Riskin diğer yetkililere daha düşük olduğunu söyleyen Fauci, evden çalışacağını ve 14 gün boyunca maske giyeceğini söyledi.





Ulusal Sağlık Enstitüsü’ndeki ofisine de gideceğini çünkü oradaki tek çalışanın kendisi olduğunu söyleyen Fauci, her gün test yaptıracağını da vurguladı.





Cuma günü Trump, Beyaz Saray’daki bir çalışanda Korona tespit edildiğini açıklamış ve bu ismin ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence’in sözcüsü Katie Miller olduğunu söylemişti.





Geçen hafta içerisinde Trump’ın valelerinden birinde de Korona tespit edilmişti.