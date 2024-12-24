Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de Biden'dan giderayak yeni af: 37 mahkumu ipten aldı /24 Aralık 2024 10:53

ABD'de Biden'dan giderayak yeni af: 37 mahkumu ipten aldı

ABD'de idam edilmeyi bekleyen mahkumlar Joe Biden affından faydalandı. Başkanlığı Trump'a devredecek olan Biden, "Yeni yönetimin idam cezalarını yeniden başlatmasına vicdanım izin vermez" diyerek af bekleyen 40 mahkumdan 37 mahkumu ipten aldı.

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affettiği için tepkilerin hedefindeydi. Af kararına ilişkin konuşan Biden, ölüm cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sine af çıkararak cezalarını müebbet hapse çevirdi.

Halktv'de yer alan habere göe yeni yılda görevi devralacak Donald Trump yönetimine gönderme yaparak kararını duyuran Biden, affedilen mahkumların şartlı tahliyesini ise kaldırdı.

ABD'DE BİDEN AFFI: 37 MAHKUMU İPTEN ALDI
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, "Bugün, idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezasını, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çeviriyorum” ifadesini kullandı.

İdam cezalarının uygulanmasına karşı olduğunu belirten Biden, “Yeni bir yönetimin benim durdurduğum idam cezalarını yeniden başlatmasına vicdanım izin vermez” dedi.
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