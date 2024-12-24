ABD'de Biden'dan giderayak yeni af: 37 mahkumu ipten aldı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affettiği için tepkilerin hedefindeydi. Af kararına ilişkin konuşan Biden, ölüm cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sine af çıkararak cezalarını müebbet hapse çevirdi.





Halktv'de yer alan habere göe yeni yılda görevi devralacak Donald Trump yönetimine gönderme yaparak kararını duyuran Biden, affedilen mahkumların şartlı tahliyesini ise kaldırdı.





ABD'DE BİDEN AFFI: 37 MAHKUMU İPTEN ALDI

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, "Bugün, idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezasını, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çeviriyorum” ifadesini kullandı.





İdam cezalarının uygulanmasına karşı olduğunu belirten Biden, “Yeni bir yönetimin benim durdurduğum idam cezalarını yeniden başlatmasına vicdanım izin vermez” dedi.